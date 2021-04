Anton Costas y Eva Granados: “La desigualdad es un disolvente para la cohesión social”

El economista Anton Costas y la vicepresidenta segunda del Parlament, Eva Granados, han analizado los retos de la desigualdad en el siglo XXI. En el acto organizado por Foment del Treball y La Vanguardia, ambos han coincidido en la urgencia de frenar la sangría de problemas sociales: “La desigualdad es un disolvente para la cohesión social”.

La transformación de perfil de persona pobre desde la crisis de 2008 ha centrado parte del debate, a pasar de la pobreza en adultos a capas sociales de menor edad. “Tenemos un problema de pobreza de infancia y juventud que los mayores no hablamos de eso”, ha lamentado Anton Costas.

Granados ha suscrito esta posición: “Antes la pobreza tenía cara de una mujer mayor, y por tanto eran las viudas el perfil de pobreza. Con al llegada de la crisis de 2008 y la explosión de la vivienda, lo que provoca es que esta cara de pobre deje de ser de adulto y pase a ser la de un niño o de una niña”.

Erradicar la pobreza focalizándose “en los que están abajo”

Costas ha remarcado en la necesidad de fortalecer un contrato social, que es “mucho más amplio” que solo el Estado del Bienestar. Ha hablado de la predistribución como concepto para “defenderse bien en el ámbito profesional”, en la distribución empresarial de excedentes entre salarios, beneficios e impuestos, que solo a través de una más intensa redistribución.

Además, ha defendido que la eliminación de la pobreza no va reñida con la voluntad de poner trabas a los ricos: “Yo contra los ricos no tengo nada, a mí lo que me preocupa es la pobreza”. El economista lo vincula a la teoría de John Rawls, donde fija que el contrato social debe señalar en mejorar la vida “de los que están abajo”.

Liberalización e inversión social

Granados también ha remarcado la necesidad de fortalecer la negociación colectiva, y mejorar los elementos de la predistribución con elementos como la formación. La parlamentaria socialista ha defendido que las empresas son “más resilientes” cuando más involucrados están sus trabajadores, así como la formación.

La liberalización también ha ocupado parte del debate. Mientras Costas ha pedido a los progresistas y a la izquierda que no tengan miedo a abrir este proceso pese a cómo se ha llevado este proceso en España en los últimos 40 años, la diputada socialista ha incidido en un modelo condicionado basado en la competencia y la defensa del consumidor.

También, Costas ha propuesto a cambiar la idea de gasto social: “Hay que dejar de entender el gasto social como inversión improductiva. La enseñanza preescolar universal no es improductiva, es una inversión en la productividad del conjunto de la economía. Hay que pasar del concepto de gasto social al de inversión social”.

En el acto estaban presentes varias personalidades del mundo empresarial, como el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre. También, el presidente de Agbar, Angel Simón, quien ha abierto el acto. El debate entre Costas y Granados lo ha moderado el escritor Jordi Amat.