Autónomos: estas son las comunidades que tienen ‘Cuota Cero’ en 2023

La cuota cero es una ayuda que van a poder recibir los autónomos que inicien su actividad en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Madrid para compensar la carga de gasto que supondrán los cambios de cotización a la Seguridad Social a partir de 2023.

En concreto, a partir del próximo año los trabajadores por cuenta propia cotizarán en función de tramos según sus ingresos reales y tendrán un aumento en la tarifa plana para nuevos autónomos, que pasa de 60 a 80 euros. Por ello, estas tres regiones bonificarán totalmente las cuotas a la Seguridad Social de sus nuevos trabajadores por cuenta propia.

Cada una de las regiones establece distintas condiciones para beneficiarse de la cuota cero, aunque el principal es ser beneficiario de la tarifa plana estatal de 80 euros, que es independiente a los ingresos del trabajador y se mantendrá un año más siempre que sus ingresos netos se encuentren por debajo del SMI.

Andalucía

Los requisitos para beneficiarse de la cuota cero en Andalucía es, en primer lugar, estar empadronado y ser residente en esta comunidad autónoma, aunque no se ha especificado un periodo mínimo previo. En segundo lugar, no haber estado dado de alta como autónomo en los dos últimos años, no ser autónomo colaborador o pluriactivo y no tener cuentas pendientes con Hacienda ni la Seguridad Social.

Será un beneficio durante el primer año de actividad que se podrá extender al segundo, al igual que la tarifa plana estatal, si los ingresos netos son menores al SMI. Para solicitarla, se puede hacer a través de la oficina virtual o acudiendo a un punto de atención al emprendedor (PAE).

Madrid

En la comunidad de Madrid, la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social será del 100% durante los dos primeros años a quienes sean nuevos autónomos por primera vez en la región. El Gobierno madrileño estima que esta nueva medida en apoyo a los autónomos podrá beneficiar a cerca de 30.000 de la región.

En concreto, esta Tarifa Cero de Madrid sufragará el coste completo a todos los trabajadores durante los doce primeros meses y se amplía otros doce a los que se acojan a la cuota reducida que ha establecido ahora el Estado, es decir, a los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Personal.

También se aplicará a las mujeres autónomas que tengan derecho a cotización reducida al haber cesado por nacimiento o adopción y reanuden su actividad dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese, tal y como se refleja en la Estrategia de Natalidad de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26 de la Comunidad de Madrid.

Murcia

En Murcia las condiciones son similares, aunque esta región ya contaba con una cuota cero que alcanzaba a jóvenes desempleados y a desempleados de larga duración. Con esta nueva ayuda, Murcia bonificará durante 24 meses el 100% de la cuota de todos los nuevos emprendedores que inicien su actividad en 2023.