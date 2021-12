La mitad de los autónomos no se recuperará hasta 2023 y un 30% teme cerrar por los impuestos y la luz

El panorama para el colectivo de más de tres millones de autónomos existente en España está aún lejos de la recuperación tras 21 meses desde el inicio de la pandemia: el 47%” prevé que no se recuperará hasta al menos 2023 de los estragos de la luz y un 30,2% no descarta el cierre, afectado principalmente por la subida de impuestos y el alza del precio de la luz.

Este es el preocupante escenario que refleja el XII barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que recopila 1.300 respuestas de una encuesta realizada entre los días 13 y 16 de diciembre, a escasas dos semanas de finalizar 2021 y la incidencia del Covid-19 ya en aumento por la variante ómicron.

El barómetro refleja de forma clara la complicada situación para todavía una mayoría de autónomos, ya que dos de cada tres, el 66,1%, afirma estar aún lejos de su actividad y volver a la situación previa a la pandemia, frente a un 31,1%, en torno a 950.000 autónomos, que ya habrían recuperado la normalidad.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha lamentado durante la presentación que tras casi dos años de pandemia se haya puestos de manifiesto la incapacidad de anticiparse a la misma, y ha tildado de “fracaso” las ayudas directas al no haber llegado a los autónomos, al tiempo que ha criticado la “zancadilla” que supone el “castigo” de la subida de la cuota de autónomos y del Salario Mínimo.

Situación de negocio

De ese 31% que ha recuperado su actividad a nivel prepandemia, el 5,6%afirma que su negocio se ha recuperado al 100% e incluso ha aumentado, ,mientras que entre el 66% que no ha alcanzado la recuperación, el 61% afirma que la bajada de facturación es aún superior al 50% y un 22,3% la cifra en un 75% respecto a nivel preCovid.

De hecho, de entre los que no se han recuperado el 30,2% no descarta tener que cerrar su negocio, incluso el 8,2% ve su situación tan mala que afirma que tendrá que cerrar. Por el contrario, la mayoría, a pesar de no ha recuperado toda su actividad, afirma que no se plantea cerrar.

La caída mayoritaria de la facturación lleva a que un 47,2% de trabajadores por cuenta propia augure que su negocio no se recuperará al menos hasta el año 2023, de los que un 11,2% apunta incluso a 2024, empeorando respecto al 8,4% que así lo señalaba en septiembre. Un 31,1% afirma haberse recuperado y solo un 2,9% lo pronostica para el primer semestre de 2022.

Las perspectivas sobre el negocio se vislumbran en el mismo sentido, ya que tres de cada diez autónomos prevé que su actividad disminuya en los primeros meses de 2022, tal y como cierra 2021. Solo un 17,5% se muestra optimista y espera aumento de facturación en los próximos meses.

Campaña de Navidad y previsiones de empleo

En lo referido a la Campaña de Navidad, un 26,3% considera que la perspectiva es buena, aunque no llegará a los niveles de 2019, mientras que un 18% la ve mala, por debajo del 50% de la actividad de la campaña de hace dos años. En cualquier caso, un 46% de autónomos afirma no tener campaña de Navidad en su negocio.

Respecto al empleo, en el conjunto de 2021 un 12,9% de los autónomos señala que no ha podido mantenerla y ha tenido que reducir plantilla. El 28,3% ha mantenido el mismo número de trabajadores y un 45,9% no tiene trabajadores a su cargo, porque su actividad no lo requiere. Solo un 6% ha aumentado la plantilla.

De cara al 2022, en torno a 300.000 autónomos, el 10,7%, creen que tendrán que disminuir su plantilla en los próximos meses si no cambia la situación actual. La mayoría la mantendrá, con un 45,9% de autónomos sin necesidad de tener empleados.

El impacto de los impuestos y la luz y el “fracaso” de las ayudas

Entre los principales motivos que aluden los autónomos respecto a la afectación a su facturación, desarrollo de su negocio y, por ende, factores que ponen en peligro la supervivencia del mismo, un 44,1% apunta directamente a la subida de impuestos como uno de los principales que están poniendo en serio peligro la continuidad de su actividad.

Tras la subida de los impuestos, uno de cada cuatro autónomos (26,9%) considera que la subida de la luz es lo que más está afectando de forma negativa a su actividad. El 13,8% señala que es la falta de ayudas para frenar esta crisis que ha provocado la pandemia de la Covid19 lo que más afecta a la continuidad de su negocio.

Precisamente sobre el “fracaso” de las ayudas directas, tal y como lo califica Lorenzo Amor, el barómetro es esclarecedor al reflejar que los autónomos suspenden este paquete de ayudas y lo valoran con un 2,8% sobre 10, porcentaje idéntico a septiembre de 2021.

Es más, siete de cada diez autónomos, el 70,6%, suspende las medidas, de los que el 40,96% les da la valoración más baja posible, un 1. Eso sí, cabe precisar que solo un 14,2% de los autónomos encuestados afirma haber solicitado la ayuda, y de ellos la mayoría cree que se podrían haber reducido los trámites burocráticos. El 78,7% no ha solicitado la ayuda.