Los bancos descartan grandes cambios en la concesión de hipotecas con los nuevos avales del ICO

Punto negativo para Pedro Sánchez. La gran banca cree que la nueva medida aprobada por el Gobierno, la cual va encaminada a facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes (menores de 35 años) y a las familias con menores a sus cargos, no va a dinamizar la demanda hipotecaria como se espera.

Fuentes financieras consultadas por Economía Digital consideran que, aunque la medida aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros no es negativa para la banca, tampoco la consideran “determinante”. El Ejecutivo estatal dio luz verde a la creación de una línea de avales por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Estos avales cubrirán el 20% de las primeras hipotecas solicitadas por parte de los jóvenes menores de 35 años y de las familias con menores a sus cargos que tengan ingresos individuales de hasta 37.800 euros por 10 años.

Esta herramienta, como la instauración de la Ley Vivienda, buscan dinamizar el mercado de la vivienda y, sobre todo, facilitar y mejorar las condiciones de quienes pretenden emanciparse o tener una propiedad a su nombre y que, por diferentes circunstancias, el contexto económico actual se lo impide. Las voces críticas creen que la aprobación de ambas medidas llega en un escenario marcado por las elecciones municipales, las cuales tendrán lugar el próximo 28 de mayo.

Los avales del Gobierno tendrán un impacto “limitado” en el mercado

Sea como fuere, e intercediendo en los estrictamente económico, la gran banca, la cual tiene un papel crucial en esta medida, no considera que las 50.000 viviendas que el Gobierno pone en disposición para estas hipotecas avaladas por el propio Ejecutivo vayan a tener mayor importancia ni en los balances de las entidades financieras, ni tampoco en el mercado hipotecario, el cual cuenta con proyecciones negativas para el segundo trimestre.

Pese a que hay quien considera que Sánchez le ha hecho un favor a la banca con la llegada de esta medida, la realidad es que esas 50.000 viviendas no suponen una gran entrada de ingresos para la banca española. En línea con el efecto mínimo que tiene la llegada de esta propuesta, desde la banca apuntan a este medio que los avales del 20% de las hipotecas tendrán un efecto limitado en las cuentas de las principales empresas del sector.

Pero, además de ello, e incidiendo en lo que busca el Gobierno, esta propuesta no tendrá la capacidad de dinamizar el mercado de la forma deseada. De entrada, los expertos remarcan a Economía Digital que “50.000 viviendas no es una cifra extensa”, la cual vaya a generar algún cambio reseñable. Además, fuentes consultadas remarcan que «esta medida no va a frenar la caída de la demanda hipotecaria»,

La firma de hipotecas cayó más de un 2% en febrero

Aunque en los últimos dos días han saltado opiniones que consideran que esta herramienta es un catalizador para el negocio hipotecario de los bancos, las entidades no lo creen así. Cabe destacar que, además de haberse aprobado en una fase previa a las campañas electorales, la propuesta del Gobierno se encuadra en un contexto marcado por las subidas de tipos de interés y, por ende, de encarecimiento del crédito bancario.

Las perspectivas sobre la demanda hipotecaria siguen a la baja

Los principales bancos españoles, al igual que el Banco de España, anticipan un frenazo de la demanda hipotecaria debido precisamente al encarecimiento de los préstamos, algo que, entre otras cosas, dificulta aún más el acceso a una vivienda. Un ejemplo de ello es que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en febrero, la constitución de hipotecas cayó un 2% con respecto al mismo periodo un año anterior.

Pero, agregado a esto, tanto el BdE, como algunas compañías, como Caixabank o Banco Santander, aseguran que la demanda de crédito para vivienda ya está comenzando a caer. El banco presidido por Ana Botín explica a este medio que se trata de una “tendencia lógica” teniendo en cuenta el endurecimiento monetario ejercido por el Banco Central Europeo.

Según Caixabank, la demanda hipotecaria cederá entre un 20% y un 25% en el segundo trimestre

En línea con esa creencia, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, advirtió en la presentación de los resultados trimestrales de la compañía que habría una caída de la demanda de préstamos para vivienda de entre el 20% y el 25% en el segundo trimestre.

Y esa idea no cambia pese a la entrada de la nueva medida del Gobierno de Sánchez. Aunque las entidades bancarias creen que es una propuesta positiva, puesto que, a mayor concesión de crédito, mejor es el rendimiento comercial de los bancos, también recalcan que no será una herramienta que eleve cuantiosamente la demanda hipotecaria.

Facilitará el acceso a la vivienda, pero no a todos

Pese a que los consumidores, especialmente los jóvenes, contarán con el respaldo del ICO, las condiciones de concesión de hipotecas seguirán siendo las mismas. En este punto, si un cliente solicita a cualquier banco un préstamo para vivienda, y no cumple con los requisitos exigidos, es indiferente que esté el ICO para respaldar a ese cliente en caso de impago.

Fuentes financieras explican a Economía Digital que los bancos deben cumplir con los parámetros de concesión de crédito del BCE. Es por ello por lo que, aun con la ayuda del Gobierno, el acceso a las hipotecas sigue teniendo unos requisitos similares a los que había hasta antes de la aprobación de esta medida. Bien es cierto que la creación de la línea de avales del ICO facilitará la incursión a este mercado a determinados clientes, pero no a todos los que soliciten una hipoteca y sean menores de 35 años y cuenten con ingresos de hasta 37.800 euros.