La banca endurece la concesión de crédito a las empresas con 7.600 millones menos en enero

La banca endureció ligeramente los criterios para la concesión de préstamos en los últimos meses del año 2021 y esa tendencia parece haberse mantenido en el arranque del ejercicio 2022, al menos para las empresas, ya que el crédito a las compañías ha caído un 0,8% mensual en enero, con 7.669 millones de euros menos.

No obstante, el crédito concedido por las entidades financieras a las empresas se elevó un 1,05% interanual, hasta los 931.989 millones de euros, al agregar 9.698 millones de euros como consecuencia de la inyección de las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia, como los 140.000 millones de avales del ICO para hacer frente al impacto de la Covid-19.

Asimismo, la financiación a las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España se elevó un 1% en enero, hasta los 700.769 millones de euros, al sumar 6.933 millones de euros en un solo año, y logró mantenerse en el arranque del ejercicio, con apenas 778 millones de aumento (+0,1%) respecto al mes de diciembre, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

Todo ello después de que el ejercicio 2021 cerrase 2021 con máximos de financiación a empresas de seis años (939.658 millones de euros), al tiempo que se elevó a familias por ómicron hasta rondar los 700.000 millones de euros.

Mantenimiento de condiciones en el primer trimestre

En el cuarto trimestre de 2021, los criterios de concesión de préstamos se habrían endurecido ligeramente en España de forma generalizada, según la última encuesta de préstamos bancarios del organismo supervisor, y los datos constatan que esa tendencia se habría mantenido en el arranque del 2022, sobre todo para las empresas.

La banca no quiere cometer los errores del pasado y ha ido endureciendo poco a poco los criterios de concesión de financiación especialmente en los sectores del comercio y las actividades inmobiliarias no residenciales, si bien no ha cerrado el grifo a estas áreas, pues el crédito sigue fluyendo pero los préstamos si contemplan condiciones más estrictas como medida precautoria de control de la morosidad.

De cara al primer trimestre de 2022, las entidades españolas encuestadas no esperan cambios significativos en la oferta de crédito, por lo que anticipan que los criterios de concesión de préstamos se mantendrán estables y que la demanda crecerá, aunque a un ritmo «muy moderado».

En la evolución de la necesidad de financiación de los españoles se refleja el impacto de la crisis de la Covid-19 pero también la contención de su endeudamiento gracias al mantenimiento de las rentas por medidas como los ERTE, mientras que las empresas siguen necesitando mayor crédito de las entidades, reflejándose el impacto de las medidas de liquidez aprobadas por el Ejecutivo, como los avales con garantías del ICO.

Cae el crédito al consumo y sube a hipotecas

El ligero repunte del crédito de las familias se debe al aumento de los préstamos hipotecarios, que aglutinaron 514.738 millones de euros en enero, lo que supone 76 millones más a nivel mensual y 5.289 millones a nivel interanual (+1). Aun así, el crédito hipotecario representa todavía el 73,45% respecto del total.

En cuanto a los créditos de las familias destinados al consumo, estos cedieron un 3,4% mensual, con 3.229 millones menos, hasta los 92.010 millones de euros, pero a nivel interanual repuntaron un 0,5%. En este descenso mensual puede influir el incremento de la tasa de ahorro, que el año pasado alcanzó máximos, y la demanda embalsada que podría ir poco a poco destaponándose en los próximos meses. También se constató un aumento de la cartera crediticia destinada a «otros fines», hasta 91.237 millones desde los 87.324 del mes de diciembre.

De otro lado, sobre la financiación a las empresas, que deja atrás los niveles máximos desde 2015 que había registrado meses antes, destaca la merma de los préstamos de entidades de crédito suscritos con las empresas, ya que bajaron en un solo mes en 8.288 millones de euros (-1,7%), hasta los 479.147 millones de euros, con un descenso interanual del 1,2%, al concederse 5.803 millones de euros menos.

De su lado, los valores representativos de deuda se elevaron un 11,2% interanual y un 0,4% a nivel mensual, hasta 143.142 millones de euros. Al término del primer mes del año los préstamos del exterior habían crecido un 0,3% interanual y prácticamente no variaron respecto a diciembre, con un total de 309.701 millones de euros.