Los bares y restaurantes no te pueden cobrar estos gastos (pero lo hacen)

Con el buen tiempo, el fin de semana y las vacaciones, encontrar mesa en los bares y restaurantes españoles es una tarea dificil, sobretodo, en zonas costeras como la Costa Brava o la Costa del Sol. Además, en verano, es mucho más común consumir en los establecimientos y, más aún, si tienen terraza.

Ante esta alta demanda, la Organización de Consumidores y Usuarios advierten de que algunos establecimientos pueden «aprovecharse de la situación», adoptando malas prácticas que pueden suponer un abuso hacia los consumidores. Por ello, alertan de algunas prácticas con las que te puedes encontrar.

Los bares y restaurantes no pueden cobrar estos gastos

Cada vez es más común, que los restaurantes soliciten una cantidad anticipada para reservar una mesa, sobre todo, en establecimientos con una alta demanda o en temporadas altas. Desde la OCU señalan que pedir por adelantado un importe en concepto de reserva es legal, pero luego lo deben descontar del total de la factura.

«No puede ser nunca un suplemento», aseguran. Sin embargo, al mismo tiempo, advierten de que «si no te presentas en la fecha fijada, pueden retener el importe que pagaste por adelantado» y es «legal», advierten.

En verano, las terrazas son las grandes protagonistas de los bares y restaurantes. Imagen: Freepik.

Con la llegada del verano y el sol es habitual disfrutar de las terrazas de las que disponen los bares. No obstante, habitualmente, esta modalidad de comisión puede suponer un coste extra. Esta práctica es legal, aunque siempre que hayan informado previamente del importe, indicándolo en la carta y en el establecimiento.

En esta línea, con la llegada del calor es más necesario que nunca beber agua para estar hidratado y evitar posibles golpes de calor. Según establece la Ley de Residuos, los bares y restaurantes están obligados a ofrecer gua del grifo gratuita a los clientes. Sin embargo, desde la OCU advierten que se siguen dando casos de establecimientos que ponen pegas a quien la pide o que pretenden cobrarla.

En España no es obligatorio dejar propina. Foto Freepik

En España, no es necesario dejar propina en los bares y restaurantes, dado que no hay una ley que obligue a los clientes a hacerlo. No obstante, hay que ir alerta con la «propina sugerida», ya que varios consumidores han detectado que en determinados bares de Barcelona y Madrid sugieren entre un 5% y un 10% de propina del importe de la comida servida.

Consejos de la OCU si te encuentras en estas situaciones

En primer lugar, la OCU recomienda «tomar buena nota» y no volver más al mismo establecimiento y evitar aquellos en los que sepas que utilizan malas prácticas. Asimismo, recuerdan que los bares y restaurantes deben tener a disposición de los clientes hojas de reclamaciones, con las que se puede iniciar un procedimiento administrativo y acabar con una inspección del local.

Por último, aconsejan conservar las pruebas de la queja, ya sean fotografías, listado de precios, tiquet o factura para poder reclamar.