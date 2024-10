Las Cámaras de Comercio tachan las subidas de impuestos de Sánchez y Montero de «voracidad recaudatoria»

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha criticado el «exceso de voracidad recaudatoria» del Gobierno después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara su compromiso de equiparar la presión fiscal española con la Unión Europa y tras el compromiso con Bruselas de efectuar una reforma impositiva con ingresos de, al menos, 6.000 millones de euros.

«Hay un exceso de voracidad recaudatoria a todos los niveles que está afectando al ánimo de la gente en todos los sentidos. (…) El momento actual, lo que nos dice, es que hay un exceso de impuestos sobre la sociedad española, tanto sobre las empresas como sobre las personas», ha asegurado, tras una pregunta al respecto durante la presentación del «Estudio sobre clima empresarial» que elabora la organización.

«No es de recibo sacar el tema de la presión fiscal diciendo que nuestra presión fiscal es menor que la de los países más avanzados, como Francia o Alemania. No es la presión fiscal, es el esfuerzo fiscal. No tenemos el PIB per cápita de los franceses o alemanes pero nos van a hacer pagar como ellos teniendo menos posibilidades», ha abundado Bonet.

De hecho, el estudio presentado este miércoles, elaborado por SigmaDos, constata que los costes laborales -asociados al alza de cotizaciones- y la presión impositiva son dos de las mayores preocupaciones de las empresas a día de hoy.

Las cotizaciones y los impuestos, las grandes preocupaciones

Preguntadas por las dificultades concretas que sufren en la actualidad, el 39,4% de las empresas señala el incremento de costes laborales como la más importante que está experimentando este año. Le siguen la escasez de mano de obra (39,1%) y la elevada presión fiscal (35,9%), así como la subida de los precios de insumos y suministros (35,4%).

A futuro, las empresas creen que los costes laborales seguirán subiendo y presionando sus cuentas, o así lo señala el 47,1% de las encuestadas. La elevada presión fiscal en general (39,9%) y la escasez de perfiles profesionales (36,5%) culminan el podio de los mayores riesgos que perciben en su actividad.

De hecho, preguntadas específicamente por la situación de la economía española, las empresas muestran un mayor pesimismo que en lo relativo a la evolución de los costes laborales. El 70% creen que empeorarán mucho o algo en 2025, mientras que el 58,3% consideran que los precios del consumo también se encarecerán.

Como riesgos para la economía española, la situación sociopolítica del país es percibida como el mayor factor de preocupación para un 43,8% de las compañías, a gran distancia del segundo puesto (26,6%).

Bonet ha razonado esta contradicción entre la visión de la situación de la empresa y la de la economía como una «desconfianza» hacia la política. «Ellos tienen la actividad bien, ven el futuro bien y que sus pedidos están ahí… pero lo que también ven es que la economía en su conjunto no va bien», ha explicado el presidente. «A los empresarios no les gusta que no haya consenso político y, por lo tanto, se produce una desafección», ha concluido.