La Cambra alerta que la sequía afectará al crecimiento del PIB catalán y pide acelerar inversiones

La Cambra de Comerç de Barcelona alerta que la sequía tendrá un importante impacto en el PIB de Catalunya y pide acelerar inversiones, después de años de retraso. En una rueda de prensa, el jefe del gabinete de Estudios Económicos e Infraestructuras, Joan Ramon Rovira, ha avisado que la escasez de agua tendrá graves efectos en la economía catalana, sobre todo en la agricultura y en los sectores afectados por las restricciones aprobadas por el Govern.

Por ahora, la entidad solamente ha tenido en cuenta la crisis del agua como un riesgo en sus previsiones económicas, pero esperan incluirla en profundidad en sus próximos informes de coyuntura económica. De momento, la Cambra cálculo que el PIB catalán crecerá en un 1,8% este 2024.

En este contexto, Josep Santacreu, presidente de la organización, ha reclamado un «amplio consenso» para impulsar inversiones y planeamientos tanto a corto como a largo plazo. «Llevamos diez años de retraso. No hemos hecho un trabajo de fondo, en otras sequías hemos actuado en corto plazo y no hemos aprendido la lección. La estrategia centrada en la desalinización y reutilización está bien, pero no es suficiente», lamenta el empresario.

Soluciones «multisectoriales»

El presidente de la Cambra ha exigido a los partidos políticos que sitúen la sequía como su máxima prioridad y que remen todos en la misma dirección. Santacreu considera que se necesitan «soluciones multisectoriales» que aborden el consumo, así como una revisión de los modelos industriales. En este sentido, se ha mostrado a favor de apoyar las infraestructuras, de modernizar los sistemas y a una eventual interconexión del Ebro y del Ter-Llobregat.

Esta última medida despierta el recelo de las administraciones y los activistas del sur de Cataluña, que de momento se están sobrellevando con más facilidad la escasez de agua. «Si el balance entre el coste de la inversión y los beneficios es positivo, creo que está más justificado en un momento tan crítico como este», ha resuelto.

En paralelo, la Generalitat ha decretado la emergencia por sequía en 202 municipios de Cataluña, incluyendo restricciones que afectan al consumo doméstico, agroalimentario, industrial y a otros sectores como el deporte o el turismo. El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha alertado este jueves de que esta comunidad autónoma vive «la peor sequía» del «último siglo».

Aragonès ha destacado que la «máxima prioridad» de su Gobierno es hacer «frente a la sequía». Para conseguirlo, ha indicado que se reforzará la producción de agua a través de las desalinizadoras y la obtención de agua a través de la regeneración y recordó que se ha intensificado la colaboración y el apoyo económico a los ayuntamientos y a otras administraciones locales.