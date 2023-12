Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía: «Mamá, no era una inocentada»

El nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la exministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han celebrado en la sede del ministerio de Economía en Madrid el traspaso de las carteras y la designación de Cuerpo como nuevo ministro de Economía.

Cuerpo ha revelado durante su discurso que ayer por la noche avisó a su madre de lo que iba a ocurrir al día siguiente: «Ahora me he dado cuenta que quizás estas noticias es mejor no darlas el 28 de diciembre«.

La madre del nuevo ministro de Economía ha seguido emocionada el discurso de su hijo en la sede del ministerio habiendo grabado toda la intervención con el teléfono móvil. Estaba acompañada por la esposa y la hija de Carlos Cuerpo, los tíos y el hermano de este.

A la promesa de su nuevo cargo en Zarzuela ante el rey Felipe VI han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

El nuevo ministro de Economía es el más joven desde la época de Carlos Solchaga (41 años) al frente del Ministerio, en 1985. Cuerpo es técnico economista del Estado y hasta ahora se ha encargado de definir la estrategia de financiación de la deuda pública española, que ha bajado en 17 puntos porcentuales desde su pico en 2021.

Noticia en ampliación