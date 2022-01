La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) lleva meses denunciando la lentitud del Gobierno en la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, y ante la llegada del 2022 ha realizado una serie de recomendaciones para mejorar la gestión, entre las que figura la implicación de la banca para ganar agilidad y asegurar la cuestionada capilaridad de las ayudas.

La patronal se suma así a la reivindicación realizada en los últimos meses por los bancos, que de forma unánime han mostrado su descontento con el Ejecutivo por no poder formar parte activa en el proceso de implementación de los fondos europeos, como venía sucediendo con otros mecanismos, como con los avales del ICO.

Leer más: Enfado de la gran banca por su exclusión de los fondos europeos

CEOE defiende en su primer ‘Informe de seguimiento de los fondos Next Generation EU en España’ implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas, especialmente hacia pymes y autónomos con independencia de su sector y territorio, uno de los puntos más cuestionados.

Y es que las organizaciones de pymes y autónomos denuncian que por ahora las subvenciones y licitaciones del Plan de Recuperación están llegando de forma mayoritaria a las grandes compañías ante las trabas administrativas y las mayores facilidades de las corporaciones de mayor tamaño al contar con más recursos medios y técnicos p ara acceder a las mismas.

La banca, enfadada por su exclusión en los fondos

En este sentido, CEOE considera que la participación de la banca en iniciativas clave del Plan, como el kit digital dirigido a Pymes de hasta 49 trabajadores, puede suponer una “palanca clave para la agilidad y éxito en su ejecución”. De esta forma, la patronal se suma al sector financiero en su exigencia de formar parte en el proceso de ejecución de los fondos europeos.

Todos los bancos han mostrado su descontento con el Ejecutivo por no poder formar parte de este proceso y en consecuencia, han desarrollado sus propias plataformas de la mano de grandes compañías como KPMG, PwC o Deloitte para orientar a sus clientes sobre las ayudas más convenientes, ayudarles en la tramitación, ofrecer cofinanciación o adelantar ayudas.

Desde el Gobierno no cierran la puerta a la colaboración, pero en otros ámbitos. “Hablamos un plan de enorme dimensión, con muchos tipos de proyectos y distintos ámbitos de actuación, con programas diferentes. En algunos habrá subvenciones, pero en otros será interesante la ayuda de la banca por el volumen de canalización de estos fondos”, señalaron desde el Ejecutivo a Economía Digital.

El concreto, creen que las entidades financieras tendrán un papel muy importante pero aún no está definido. Asimismo, recuerdan que a la Administración Pública no le tienen que adelantar el dinero. “Con los ICO fondeaban y el Estado asumía el riesgo y en este caso no hará falta porque tenemos los fondos, que los transfiere la Unión Europea”.

El Ejecutivo asegura que hay encuentros periódicos con las entidades financieras, el contacto es fluido y saben bien “donde encaja su colaboración”. Pero insisten en que el modelo es diferente a los avales del ICO y la banca debe entender ahora “cuál es el papel de cada uno”.

Convocatorias con mayores plazos y cofinanciación de proyectos

Según el informe de seguimiento de CEOE, en 2021 se publicaron en torno a 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por valor de 9.300 millones de euros, un 48% de los fondos recibidos y un 38% de los incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, si bien “en su mayoría todavía no

han sido desembolsados a las empresas”.

Por ello, además de la implicación de la banca, la patronal reclama fortalecer el equilibrio entre grandes proyectos tractores y convocatorias para pymes y autónomos, de forma que, junto con las pequeñas convocatorias ya en marcha, se acelere la publicación de las grandes convocatorias transformadoras de los PERTES para reforzar el impacto de los fondos, así como impulsar a España en los IPCEIS (impulso a la participación de empresas y organismos españoles en los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo).

Leer más: Pymes y autónomos chocan contra la burocracia en el acceso a los fondos europeos

Una de sus principales peticiones es impulsar convocatorias menos atomizadas y con plazos más amplios, que facilite precisamente la concurrencia de pymes y autónomos. “El acceso a convocatorias muy desagregadas y con plazos reducidos en ámbitos muy específicos dificulta el acceso a los fondos a pymes y autónomos”, denuncia, por lo que ve necesario ofrecer convocatorias más globales, como el Kit digital.

También pide que el sector público haga un esfuerzo por incrementar los porcentajes de cofinanciación de los proyectos,respetando el marco europeo de ayudas de Estado, ante la situación del tejido productivo generada por la Covid-19, para incentivar las inversiones empresariales.

Advierte de la misma forma de que en los territorios con un número reducido de empresas tractoras multinacionales, el retraso en la publicación de convocatorias supone un riesgo creciente de deslocalización de inversiones hacia otros países que son más rápidos en la ejecución.

Desbloquear la tramitación de la reforma administrativa

Sin duda alguna otro de los aspectos clave para los empresarios es la seguridad jurídica. Por ello, exigen desbloquear ya la tramitación en el Congreso como proyecto de ley del Real Decreto-ley 36/2020, referido a la reforma para la Administración, que contemplaba medidas para reducir los cuello de botella y agilizar los trámites.

El bloqueo en el Congreso y las más de 30 prórrogas desde febrero del plazo de enmiendas del proyecto de ley del Real Decreto-ley 36/2020 “impide enriquecerlo y convertirlo en un instrumento realmente eficaz para la agilidad administrativa”, según CEOE.

A su vez, insta a acelerar la coordinación entre las administraciones públicas para asegurar, más allá de los compromisos de gasto, la llegada de los fondos a las distintas administraciones, especialmente a las Comunidades Autónomas para que puedan acelerar la publicación de sus convocatorias, así como facilitar que su objeto se adapte a su realidad económica de cada región.

Refuerzo de las estructuras de gestión y de la información de convocatorias

La patronal cree preciso también para mejorar la ejecución de los fondos europeos reforzar las estructuras de gestión de fondos dentro del sector público, ante el importante volumen de fondos europeos que España debe gestionar en 2022, con más de 27.000 millones de Next Generation incluidos en los PGE 2022, a los que se añaden los fondos pendientes de ejecutar de 2021.

Otro de los principales escollos denunciados por los empresarios y las organizaciones es la falta de información. CEOE pide incrementar el esfuerzo de información sobre el funcionamiento de los fondos y de las convocatorias, así como la transparencia respecto de la ejecución y de la llegada de fondos a las economía real.

Leer más: Calviño esconde el dato de ejecución de los fondos europeos

De manera especial, reclama que el principal portal web habilitado por el Gobierno contenga el conjunto de licitaciones y convocatorias de todo el sector público, no solo de la Administración General del Estado, así como conocer el volumen de fondos que ha llegado a la economía real, como se hacía hasta agosto en el Informe que mensualmente publica la Intervención General del Estado con los principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado y diferenciar los conceptos de “comprometer”, “aprobar” y “ejecutar”.

El último dato publicado por el Gobierno, en agosto, señalaba que solo 104 millones de euros habían llegado a las empresas y entidades que no son sector público, de los casi 5.000 millones que ya estaban comprometidos en esa fecha (el 2%).

Tal y como ha venido reclamando en los últimos meses, CEOE también solicita impulsar, en el marco del diálogo social, reformas estructurales alineadas con las recomendaciones de la UE, incidiendo en preservar el equilibrio de flexibilidad y seguridad en el ámbito laboral.