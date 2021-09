Pymes y autónomos chocan contra la burocracia en el acceso a los fondos europeos

Miles de autónomos y pymes han acusado el embiste de la crisis económica derivada de la pandemia y desde el año pasado llevan esperando el maná prometido de los fondos europeos para sobreponerse de los estragos de la crisis y poder sobrevivir gracias a una cantidad ingente de 140.000 millones de euros que recibirá España hasta el año 2026.

Bruselas desembolsó el primer anticipo de 9.000 millones de euros a España a mediados de agosto, un 13% de la prefinanciación que le corresponde del total de 69.528 millones en transferencias que España va a recibir hasta 20023 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del programa Next Generation UE, y otros 70.000 millones a modo de préstamos los tres años siguientes.

Pero a pesar de la llegada del dinero, el lanzamiento de convocatorias se está produciendo a un ritmo más lento del deseado y esperado y los recursos no están llegando conforme a lo previsto, con una menor ejecución de la que se esperaba al toparse las empresas con una serie de trabas y dificultades en el acceso a las subvenciones y proyectos, sobre todo las pymes y los autónomos.

La llegada de los fondos a pymes y autónomos es probablemente el principal reto del Plan de Recuperación, y en ello afecta de lleno el factor tiempo, ante la complejidad de la construcción de unas bases, regulación y procesos distintos para un plan de tan envergadura al mismo tiempo que se hacen llegar las ayudas a las empresas.

Retraso en el lanzamiento de convocatorias: “Salen a cuenta gotas”

En el Gobierno insisten en que se va a acelerar el lanzamiento de convocatorias de subvenciones y licitaciones desde la segunda mitad del año y especialmente a partir del último trimestre del ejercicio, pese a que en los Presupuestos se recogían ya 27.000 millones presupuestados y cuya ejecución arrancó desde el inicio del año.

Entre los motivos que podrían explicar estas dificultades iniciales en la ejecución de los fondos el jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de la CEOE, Luis Socías, explica a Economía Digital que las convocatorias están saliendo muy “a cuenta gotas” y a un ritmo más lento del que se estimaba, lo que supone un “riesgo” para la ejecución total de unos 19.000 millones de euros contemplada para este primer año para España.

Hasta la primera mitad del año se habían ejecutado alrededor de 1.200 millones de euros, apenas el 5% de lo presupuestado de fondos europeos de recuperación en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, lo que refleja que el número de lanzamiento de convocatorias y subvenciones fue reducido al menos hasta que se produjo el primer desembolso de fondos para España, en parte debido a la demora en la aprobación del Plan de Recuperación por parte de la Comisión Europea y del Ecofin.

Poco margen para la solicitud de las ayudas

Socías también ha apuntado como otro de los principales factores que explican estas dificultades en la ejecución inicial de los fondos los plazos dados para la presentación de proyectos y solicitudes, que resultan muy reducidos, llegando a limitarse en algunos casos de 10 días, lo que dificulta el acceso sobre todo a pymes y autónomos,

En este sentido, Socías explica que no está resultando fácil a pymes y autónomos llegar a las ayudas a través de las convocatorias lanzadas, ya que no disponen de los recursos con los que sí cuentan las grandes empresas, que están pudiendo optar en mayor medida que las pymes a los fondos por su mayor capacidad para acceder a las convocatorias.

“Si no somos capaces de que los autónomos y las pymes se suban a la ola de los fondos europeos, va a ser un fracaso en la política de los fondos”; ha avisado Solías.

El director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España, Andrés Pereda, achaca todas estas complicaciones a la “complejidad” del Plan de Recuperación al tratarse de un trabajo de más de 3.000 folios entre el documento nacional y los anexos, lo que da una idea de la “complejidad” para la accesibilidad y conocimiento del plan.

Según Pereda, se están dando “cuellos de botella administrativos” que permanecen pese a la reforma de la Administración aprobada a finales del año pasado y en muchos casos están vinculados a dotar de garantías la ejecución y asignación de los fondos.

En todo caso, destaca que en las 24 manifestaciones de interés lanzadas por el Ejecutivo para definir mejor los proyectos y testar el apetito de las empresas se han presentado más de 17.500 proyectos, por lo que cree que también hay un buen número de pymes que sí están al menos tratando de optar a los mismos ya que en toda España hay alrededor de 5.500 grandes compañías.

Falta de información centralizada

Otro de los principales problemas que denuncian tanto las organizaciones de autónomos (ATA y Cepyme) como desde la patronal y otros organismos es la falta de información centralizada en donde se recoja de forma sucinta y clara todas las subvenciones e información de interés para los colectivos de pymes y autónomos.

Para facilitar el acceso a las medidas, inversiones, reformas, convocatorias y subvenciones que incluye el plan, el Gobierno lanzó la web Plan de Recuperación, que incluye un apartado especial para que las pymes accedan a toda la información necesaria para participar en las licitaciones y otros instrumentos y proyectos de colaboración público-privada.

Solías (CEOE) señala que pese a dicha web no está centralizada todavía toda la información y en la patronal han detectado que hay algunas convocatorias que no se recogen o no son “del todo accesibles”, por lo que cree que hace falta un “esfuerzo” mayor en materia de información.

En cualquier caso, Hacienda trabaja en el sistema de gestión del Plan de Recuperación, que integra las reglas de seguimiento, así como de suministro de información para hacer efectivo dicha evaluación y en el que participan todos los actores implicados en la ejecución de estos fondos (administración central, autonómica y local). Con dicho sistema de gestión se podrá conocer el grado de ejecución de las medidas y el cumplimiento de los objetivos, que se incluirán en los informes de gestión que realizará de forma individualizada cada administración.

Mejorará con el rodaje

De cualquier forma, Pereda (Cámara de Comercio de España) ha destacado que el plan está pensado para que las pymes tengan un “papel protagonista” en los fondos europeos con un componente (número 13) de casi 5.000 millones específico con reformas en favor de la creación y el crecimiento empresarial, la digitalización, la innovación, la internacionalización o el apoyo al comercio.

Además, subraya que las pymes pueden también participar con carácter transversal en otras muchas convocatorias de otros componentes del Plan, como algunas del Ministerio de Industria, véase el caso del PERTE referido al vehículo eléctrico que recoge entre sus requisitos formar agrupaciones de al menos cinco empresas y que un 40% de las mismas sean pymes.

“Hay voluntad desde el punto de vista del diseño de los fondos de una participación protagonista de las pymes”, ha enfatizado en declaraciones a Economía Digital,

Según el director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio, habrá un “tiempo limitado” en el que se producirá un volumen muy grande de convocatorias simultáneas con tiempos de solicitud limitados y las pymes tendrán un mayor nivel de dificultad para acceder a los fondos, si bien con el rodaje del plan esto se irá solventando y se producirá una correcta ejecución.

Desde CEOE Luis Solías también apunta como factor importante la repercusión del marco europeo de ayudas de Estado en caso no flexibilizarse. El Gobierno ya ha solicitado a Bruselas ampliar el plazo del 31 de diciembre para la concesión de las ayudas directas del plan de 7.000 millones para pymes y autónomos bajo la presión de las organizaciones ante la ejecución de apenas la mitad de los recursos por los retrasos en las CCAA.

CEOE lanzará un informe mensual y la Cámara impulsa iniciativas

Al margen de las iniciativas puestas en marcha ya por el Gobierno para canalizar los fondos, desde septiembre del año pasado CEOE lanzó la plataforma digital ‘CEOEXEuropa’, que da soporte a la Oficina Técnica de Apoyo a Proyectos Europeos y ofrece información completa y actualizada sobre los fondos europeos y su aplicación en España para aglutinar las demandas empresariales.

Actualmente la patronal está realizando un seguimiento detallado de la ejecución mediante un grupo de trabajo con implicación de asociaciones y grupos territoriales para ver la capilarización de los fondos, al tiempo que prevé lanzar un informe mensual desde el mes de octubre. También trabaja con buscadores y proveedores como Fandit para acercar las subvenciones a todos los territorios, ha avanzado Solías a Economía Digital.

La Cámara de Comercio de España está abordando también las ayudas mediante la red de 85 cámara territoriales distribuidas por toda España para ayudar a las empresas y las pymes a resolver sus dudas, mediante una web específica y con seminarios y sesiones internas en colaboración con empresas. La labor de divulgación de las cámaras se ha intensificado para minimizar las posibles dificultades de las pymes.

Impulso a las pymes con 4.894 millones

Las pymes podrán beneficiarse del conjunto del Plan, de hecho, se recogen iniciativas orientadas a su participación en 17 componentes, de manera especial a través del componente específicamente dedicado a ellas (Componente 13 “Impulso a la pyme” con 4.894 millones de euros), que recoge un conjunto de reformas e inversiones que promoverán cinco ámbitos estratégicos: emprendimiento, crecimiento, digitalización e innovación, apoyo al comercio e internacionalización.

Entre los objetivos figuran un millón de pymes a través del “Programa Digital Toolkit”; 171.000 pymes beneficiarias de los programas ‘Programa Actores del Cambio’, ‘Aceleradores pymes 2.0’; ‘Programa de apoyo a clústeres empresariales innovadores’ y ‘Programa de DIH’, así como otras 2.500 pymes participantes en proyectos de apoyo a su internacionalización, en el marco de los “Planes de Acción de Internacionalización 2021-2022 y 2023-2024”.

Se contemplan como objetivos también 6.900 emprendedores o pymes y al menos 12.000 usuarios beneficiados de medidas encaminadas a impulsar el ecosistema emprendedor, en el marco del Marco Estratégico sobre Política PYME 2030, la Estrategia Española de Emprendimiento y la Agenda Digital España 2025; incluida, y de ellas, al menos 2.000 emprendedoras o pymes dirigidas o participadas por mujeres

Además, es de especial relevancia la participación prevista de las pymes en actuaciones orientadas a movilidad eléctrica, rehabilitación energética, despliegue de energías renovables, procesos industriales y de I+i, turismo y formación y desarrollo de capacidades.