Esta es la cifra tope de IRPF que te pueden descontar de la nómina si cobras el salario mínimo

Cuando llega un nuevo mes, todos los trabajadores reciben su nómina con sus correspondientes deducciones. Con todos los cambios que se han producido en el último año, puede que te estén quitando parte de tu sueldo sin ser obligatorio.

Hablamos del porcentaje proporcional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se trata de un tributo directo y personal que grava la renta obtenida por las personas físicas en un país durante un año fiscal.

Para recuperar la parte proporcional, se debe realizar la declaración de la Renta. Aquí, si te han retenido un porcentaje correspondiente, te devolverán la parte proporcional. Por el contrario, si no han realizado bien las retenciones, podría salirte a pagar.

Cuánto IRPF me quitan si cobro el salario mínimo

No obstante, si cobras menos de lo establecido por el salario mínimo interprofesional, no deberían quitarte nada de IRPF, pues no estas obligado a realizar la declaración de la Renta al no superar el ingreso mínimo anual, al menos por esta situación.

Esto se aplica a todos los trabajos que hayan tenido en un año, sea uno, dos o cuatro. Siempre que no se supere el umbral del SMI, la empresa no debe quitarte nada de IRPF. En caso de que lo hagan, debes hablar con el departamento de Recursos Humanos y solicitar esta modificación en tu nómina.

Antes, por tener uno o más trabajos al año, debías presentar la declaración siempre que superases los 15.000 euros anuales. Ahora el Estado a modificado esto, y deberás presentarlo si cobras más de 15.876 euros. El objetivo ha sido cuadrar el SMI a aquellas personas que han tenido varios empleos, cobrando este salario.

Cuánto IRPF debo pagar con el SMI. Freepik.

De cara a la campaña de la Renta de 2024, que comenzará sobre el mes de abril de 2025, puedes presentar el borrador y ver si la Agencia Tributaria tiene que devolverte. Al no tener obligación de presentarla, podrás realizar este proceso sin miedo.

Cuál es el SMI en 2024

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España para 2024 se ha fijado en 1.134 euros mensuales en 14 pagas, lo que corresponde a 1.323 euros al mes si se distribuye en 12 pagas. En términos anuales, esto equivale a 15.876 euros. Esta subida representa un incremento del 5% respecto al año anterior y se aplica retroactivamente desde el 1 de enero de 2024.

Por lo tanto, si cobras menos de esta cantidad y te están quitando IRPF, por mínimo que sea, puedes pedir que dejen de realizar esta acción en tu nómina.