El déficit eléctrico cae un 48% hasta agosto pese a la crisis energética

El octavo déficit provisional del sector eléctrico español se redujo entre enero y agosto un 48,4% respecto a los mismos meses de 2020. Este porcentaje equivale a un recorte de 2.175 millones de euros a pesar de la crisis energética, por lo que se sitúa en los 1.054,2 millones, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esto quiere decir que los costes de las empresas eléctricas por su actividad son superiores a los ingresos que obtienen a través de las tarifas eléctricas reguladas, pero son inferiores a los que se registraron el año pasado en este mismo periodo. Y eso a pesar de que a principios de este año comenzó la escala de los precios de la energía con la llegada de la borrasca Filomena.

No obstante, se trata de un dato provisional y, según los expertos consultados por Economía Digital, no se puede hacer una interpretación hasta que no se conozca el definitivo ya que, de un mes a otro, existen muchas variaciones.

los ingresos totales se elevaron hasta los a 9.527M, mientras que los costes reconocidos del sistema fueron de 10.581M

En concreto, en los ocho primeros meses del año, los ingresos totales se elevaron hasta los a 9.527,3 millones de euros, mientras que los costes reconocidos del sistema fueron de 10.581,1 millones, lo que supone un desajuste mucho menor que entre enero y agosto de 2020.

El déficit comercial se duplica como consecuencia de la crisis de la luz que ha disparado las importaciones de productos energéticos. EFE

Dado que los ingresos no fueron suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se obtuvo un coeficiente de cobertura -la relación entre los costes que se pueden pagar con los ingresos disponibles y los que se deberían pagar con cargo a las liquidaciones provisionales- del 88,4%. La cantidad que hay que pagar a cuenta a los productores asciende a 573,4 millones de euros.

Las gasistas ganan un 0,9% más

En cuanto a las energías renovables, según la CNMC, se han liquidado 63.866 instalaciones. La liquidación provisional acumulada es de 4.206,8 millones de euros y, como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, se ha aplicado el citado Coeficiente de Cobertura (88,4%).

Y respecto al sector gasista, las empresas del sector declararon unos ingresos liquidables de 1.774 millones de euros, un 0,9% menos que en el mismo periodo de 2020, en tanto que los costes liquidables sumaron 22 millones de euros. Así, el total de ingresos liquidables declarados por las empresas asciende a 1.774 millones de euros, un 0,9% inferior al mismo periodo de 2020.

Considerando lo anterior, en esta octava liquidación del gas, se obtiene un déficit provisional de 15 millones de euros frente al déficit de 253 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior.