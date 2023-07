Estamos ante las vacaciones veraniegas más caras de la historia. La inflación ha disparado el precio los alojamientos vacacionales -hoteles, hostales, cámpines y apartamentos- hasta los 158 euros por noche, en lugar de los 135 euros que costaba en 2022, según datos publicados por Booking.

En concreto, este año pernoctar en el país será de media un 14,6% más caro que en 2022. Esta subida se explica por la fuerte demanda de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, junto con la elevada y persistente inflación.

No obstante, existen diversas webs para buscar los mejores chollos de última hora como ViajerosPiratas y Buscounchollo y comparadores turísticos como Skyscanner, Trivago o Kayak para organizar unas vacaciones más económicas y evitar las semanas más caras del verano.

Si aún no has cerrado destino vacacional, seguro que te interesará saber cuáles son los destinos más baratos para viajar este verano y, a la vez, no arruinarte. Desde Bankinter, a través de medio expertos como la revista Viajar y la revista Holidayguru, ha realizado un listado de los lugares más baratos para viajes en 2023.

Estos son los destinos más baratos

Uno de los destinos más baratos para viajar en verano son Oporto y Lisboa. Ambas ciudades son asequibles casi en cualquier época del año y una oportunidad perfecta para escapar del bullicio de las grandes ciudades o de las zonas costeras. Croacia es un destino ideal todo el año y uno de los más económicos. Si vas en verano, en tu lista de viaje no pueden faltar la Isla de Hvar, una de las mejores islas del país.

La semana más barata del verano es la última de agosto y la primera de septiembre

Otro de los destinos más baratos para la época estival es la Riviera Turca, en la costa Turquesa y la Riviera Albanesa, conocida como las ‘Maldivas de Europa’ gracias a sus aguas cristalinas.

Existen diversas webs de viajes para encontrar los mejores chollos para este verano. Imagen: Freepik.

Por último, otras ciudades no especialmente caras para viajar este verano son Marrakech, Tánger o Fez debido a su cercanía con nuestro país.

En septiembre

Según un estudio realizado por Skyscanner y OnePoll, basado en las búsquedas realizadas en la plataforma en España, la semana más barata de las vacaciones escolares de verano es la última semana de agosto o la primera semana de septiembre.

Por ejemplo, en el portal de viajes Destinia, puedes encontrar ofertas por 912 euros para visitar Punta Cana a mediados de septiembre con todo incluido.