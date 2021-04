Díaz negociará desde el 6 de mayo la prórroga de los ERTE y mantendrá la prohibición de despidos

Ya hay fecha para que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales (patronal y sindicatos) empiecen a negociar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá de su plazo actual fijado en el 31 de mayo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que convocará a los agentes sociales para el próximo 6 de mayo con el fin de consensuar la extensión de este mecanismo “todo el tiempo que sea necesario”, según ha señalado en una entrevista en La Sexta, recogida por Economía Digital.

Díaz ha indicado que actualmente hay 650.000 trabajadores que permanecen bajo el paragüas de los ERTE, de los que más de 200.000 son a tiempo parcial y los restantes 400.000 se encuentran en un ERTE de suspensión en sectores «muy tocados» por la crisis, como el turismo y su cadena de valor, la cultura o las agencias de viajes.

La ministra ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad” a empresarios y trabajadores porque aquellos que lo necesiten “van a estar acompañados” y, aunque no ha precisado el plazo de prórroga de los ERTE, ha vuelto a asegurar que durarán “mientras sea necesario” al haber sido una herramienta “eficaz”.

Prohibición de despidos

Además, ha aseverado que “sin lugar a dudas” en la nueva extensión de los ERTE se mantendrá la prohibición de acometer despidos en las empresas que incluyan a trabajadores en este mecanismo y se beneficien de las exenciones.

También ha vuelto a dejar clara su postura relativa a no acometer grandes transformaciones sobre el esquema actual de los ERTE, ya que “lo que funciona no se toca”. “Volver a abrir un debate sobre el mecanismo que queremos, no, no es adecuado; lo que funciona, dejémoslo”, ha ahondado.

La intención de Díaz de mantener el esquema actual de los ERTE choca con la postura de la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que pasa por instaurar de nuevo bonificaciones a la reinserción laboral para propiciar el retorno de los trabajadores en ERTE al mercado laboral.

Escrivá también propuso recientemente por renovar la prórroga de los ERTE “cada 3 o 4 meses” e insistió en que “claramente” en la nueva extensión hay que volver a poner el énfasis en la reincorporación al mercado de trabajo.

“Confío en el diálogo social sobre pensiones y el Plan Escrivá va bien”

Por otra parte, sobre las medidas propuestas por Escrivá para alargar la edad de jubilación, como un cheque de hasta 12.000 euros por año prorrogado de trabajo, Díaz ha pedido dejar trabajar al diálogo social y “operar sin ruido”, poniendo “el interés del país por encima de todo”.

De esta forma, ha pedido que sindicatos, patronales y el ministro Escrivá culminen sus tareas, pero ha considerado que lo que ha trascendido sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC “va en la buena dirección de lo que los pensionistas esperan” y en lo suscrito en el Pacto de Toledo.

Ha valorado esta medida porque dejará atrás el índice de revalorización fijado por el PP del 0,25%, con el que “se perdía poder adquisitivo siempre”, ya ha recordado que de 9,7 millones de pensiones, 5 millones se encuentran en una horquilla de entre 600 y 800 euros.

“Confío en el diálogo social y en el Plan Escrivá también”, ha indicado rechazando las metáforas que comparan a las parejas y la política, tal y como sucedió por parte de la portavoz de Unidas Podemos en la Comisión en el Congreso a la hora de criticar las posturas de Escrivá.

La vicepresidenta ha vuelto a mantener su intención de continuar al frente del Ministerio de Trabajo, por lo que no quiere “distraerse”; si bien ha dicho que si en algún momento diese el paso para liderar Unidas Podemos lo consultaría a los militantes.

Critica el ‘no’ de Calviño a subir el SMI

Por otra parte, pese a destacar el trabajo en equipo con todos los miembros del Gobierno de coalición, ha indicado que va a trabajar para que perdure la coalición frente a los augurios de ruptura, si bien ha reconocido sus “discrepancia teórica y económica” con la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, respecto a no subir el Salario Mínimo.

Ha recordado que Calviño defendía ya antes de la pandemia no subir el SMI y “exactamente lo mismo ahora”, algo que ve un “error” porque los más necesitados precisan de esa subida.

“El Ministerio de Trabajo tiene competencias, diseña la hoja de ruta, y todo en el Gobierno lo ponemos en común, pero en la mesa de negociación las líneas de todo lo que hace el Ministerio de Trabajo”, ha apostillado Díaz, reivindicando sus competencias y defendiendo un nuevo alza del SMI. De hecho, ha dicho haber conocido ya a los expertos del comité que está estudiando el posible impacto de la medida.