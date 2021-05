Yolanda Díaz promete a UGT derogar la reforma laboral del PP

El Gobierno ha negociado durante meses con Bruselas las medidas laborales recogidas en el Plan de Recuperación y mucho se ha elucubrado sobre si las transformaciones suponían la derogación de la reforma laboral de 2012 o no, algo que recientemente confirmó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y este mismo martes ha prometido a una de las partes más interesadas, el sindicato UGT.

Durante su intervención en el 43 Congreso Confederal de UGT que se celebra en VAlencia, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha provocado la ovación de los asistentes al acto al prometer que irá más allá de la modernización del mercado laboral, puesto que también se derogará la reforma laboral del PP del año 2012.

“Os digo aquí, solemnemente, compañeras y amigas de UGT, que sí, vamos a modernizar el mercado de trabajo pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP”, ha prometido Díaz despertando una gran ovación de los asistentes, incluido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Díaz ha asegurado que el desmontaje de la norma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy no se acometerá por “partidismo”, ya que “no somos como ellos”, ha dicho, sino porque la reforma fue “ineficaz, no sirvió para crear empleo y provocó el mayor desastre laboral en el país”.

En esta línea, ha celebrado que se ha conseguido “sortear” los “efectos nocivos” de una legislación laboral que “condujo en el pasado a 6,27 millones de parados, y la mayor tasa de devaluación salarial de la historia”.

Elogia la gestión de su “amigo” Pepe Álvarez

Asimismo, la ministra ha aprovechado su intervención para elogiar la gestión de su “amigo” Pepe Álvarez, quien será reelegido como secretario general de UGT por el sindicato para un segundo mandato de cuatro años al ser el único candidato presentado en el 43 Congreso Confederal del sindicato.

Díaz ha ensalzado que la gestión de “Pepe” en un momento tan “crítico” como el último año de pandemia ha sido “ejemplo de continuidad histórica, de respeto a los grandes valores de la organización, de altura de miras, voluntad negociadora y muchísima generosidad, siempre situando en primer término los intereses colectivos de las personas trabajadoras y en defensa de sus derechos”.

“No sé qué va a ser de nuestras vidas pero somos amigos”, ha enfatizado la ministra, quien ha recordado, parafraseando a Álvarez, que en marzo apenas durmieron y ha destacado que UGT tiene “la suerte” de tener a Álvarez en UGT, una “argamasa imprescindible para conseguir lo que los trabajadores tienen en sus manos”.

A Álvarez también le ha agradecido su contribución a la “paz social”, ya que frente a la anterior etapa, cuando en 2012 se vivieron dos huelgas generales entre 2020 y 2021 se han vivido “ocho grandes acuerdos sociales”, como la subida del Salario Mínimo a 950 euros al mes o los ERTE que han “salvado” a 550.000 empresas y 3,6 millones de trabajadores.

“En 2020 hemos demostrado, de la mano del diálogo social, que la gestión de una emergencia nacional y de una crisis económica puede ser diferente”, ha resaltado Díaz, quien ha aprovechado para cargar contra la gestión del PP en la anterior crisis financiera de 2012, que a su juicio solventó con recortes millonarios, en las pensiones, en las prestaciones, en las

ayudas sociales, con más precariedad y temporalidad en el mercado de trabajo, con desahucios y cortes de suministro, con niveles de paro desconocidos, con una reforma laboral que ha extendido sus tentáculos hasta el presente, y con una dolorosa merma de todos los servicios públicos”.

“Necesitamos el sindicalismo más vivo que nunca”

Tras desplegar una protección social “sin precedentes”, Díaz ha apuntado que se parte de “un mejor punto de partida” para afrontar los grandes problemas del mercado de trabajo, que ha resumido en “paro, precariedad y temporalidad”, los ejes rectores de las reformas remitidas a la Comisión Europea para la modernización del mercado de trabajo incluidas en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De esta forma, ha indicado que se trabaja en el diseño de un “nuevo paisaje laboral” que establecerá una “nueva conversación” con la juventud, la posibilidad de formación y cualificación y una modernización y digitalización del servicio público de empleo para convertirlo en una herramienta destacada del futuro laboral “integrador”.

Para conseguir esa modernización del mercado laboral ha subrayado que se necesitará que el sindicalismo esté “más vivo que nunca” y trabaje para conseguir respuestas que no pasen por abaratar el despido ni la precariedad ni los recortes. “Hoy tenéis un protagonismo renovado en esta tarea”, les ha arengado Díaz, resaltando el valor democrático de los sindicatos, al ser “un mandato constitucional”, y reivindicando su pasado y su presente.

Les pone “deberes”: conformar un nuevo sindicalismo digital

Eso sí, la ministra les ha puesto “deberes” a los sindicatos, puesto que a su juicio el sindicalismo necesita “reinventarse y repensarse” y ser “consciente de la diversidad, que tiene que hacer cuentas con un modelo productivo que ya no es el que os vio nacer”.

“Hay muchos sitios donde el sindicato no está, y eso no puede ser. La democracia, también la laboral, no puede ser incompleta”, ha apostillado, al tiempo que se ha referido a la aprobación de la Ley de ‘riders’, que promueve la transparencia de los algoritmos, para instar a los sindicatos a dotar de contenido la herramienta, y conformar “el nuevo sindicalismo digital que la sociedad reclama”.

La vicepresidenta tercera ha destacado que “hay vientos de cambio en nuestro presente, al que se suman grandes organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la propia Comisión Europea, o una administración norteamericana que ha situado a los sindicatos en el epicentro de la respuesta postpandémica”.

Así las cosas, ha sostenido que España, a través de su Gobierno y con el “concurso y generosidad” de los sindicatos, se inscribe “en esa nueva sensibilidad, en ese pacto con la esperanza y las condiciones dignas de trabajo que estamos estableciendo globalmente“.

Tras recordar que “muchos” de los presentes en el acto son “hijos de familia obrera” que pudo acceder a la universidad pública como resultado de la movilidad social “hoy fracturada”, ha apelado a la juventud “castigada por tasas de paro intolerables y por una lógica desafección hacia el sistema”, para reescribir el sistema, reparar el ascensor social y restaurar las oportunidades de empleo y formación con trabajos “dignos”.

Por último, ha instado a un nuevo contrato social entre la juventud, los sindicatos, los desempleados, las personas en situación precaria, los mayores, los más vulnerables y las mujeres “sustentado en los cuidados yen un uso racional de los tiempos de trabajo”.

Ábalos pide el apoyo de UGT al Plan de Recuperación

Con anterioridad a Díaz, ha intervenido en el 43 Congreso Confederal de UGT el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien ha pedido el apoyo de los agentes sociales al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha presentado a Bruselas.

Ábalos, quien ha ensalzado también la “capacidad negociadora” y el diálogo de Álvarez, ha dicho ver “inaplazable” alcanzar acuerdos para mejorar el mercado de trabajo y se ha mostrado convencido de que “el diálogo social permitirá recoger estos frutos y frenar la perversa rotación de las plantillas”.

De hecho, ha destacado que “ningún avance en España se entendería sin UGT”, puesto que “detrás de cada derecho social y laboral, de las libertades y de la lucha contra las injusticias, siempre han estado los hombres y mujeres de la UGT”.