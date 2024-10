División en el Gobierno por la propuesta de Saiz de las «bajas flexibles»

La puerta abierta por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de flexibilizar las bajas laborales para permitir su reincorporación al trabajo en algunos supuestos ya ha generado una importante división en el seno del Gobierno de coalición, con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondiendo contundente que “con la salud no se juega”.

La líder de Sumar en la coalición ha criticado la propuesta a través de la red social X: “Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega”.

La vicepresidenta segunda ha cerrado de un portazo la puerta abierta por Saiz, cuya propuesta también ha sido cuestionada por otro de los departamentos de Sumar.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (Más Madrid), ha compartido unos mensajes en la red social X donde ha reconocido que, en algunos casos concretos, esta flexibilización podría ser precisa, pero que el «fin fundamental» de cualquier propuesta debe ser «mejorar el proceso de recuperación y cuidado de la salud de las personas trabajadoras y evitar recaídas de sus procesos que causaron la incapacidad».

Con todo, advierte de que se puede entrar en «terreno peligroso» si no se pone por delante este derecho fundamental. «Hay dos elementos irrenunciables: no creer que «voluntariedad» es igual a ejercer con libertad y sin coacciones la voluntariedad; y no supeditar la salud de las personas trabajadoras a criterios laborales».

El ‘número dos’ en el Ministerio de Mónica García señala dos casos en los que esta flexibilización podría actuar de forma distinta. Por un lado, en pacientes con problemas de salud mental a los que la incorporación al trabajo de forma completa «puede suponer mayor daño sobre su recuperación que hacerlo de forma parcial y paulatina».

Por otro, una persona con dos trabajos a media jornada, uno con teletrabajo y otro «con componente de carga física». En este supuesto, la flexibilidad permitiría que ejerciera uno de ellos pero no el otro.

Las dudas expresadas por la parte del Gobierno que dirige Yolanda Díaz se suman a las de los sindicatos, que consideran chocante la propuesta de Saiz. «Hablar de voluntariedad en esas situaciones genera muchas dudas. Si hay una situación de IT, y el facultativo que dirige el proceso de recuperación considera que debe mantenerse, es chocante una propuesta como esa«, ha señalado el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.

Por su parte, fuentes de UGT consideran que lo que hay que hacer es centrarse en el origen de las bajas para mejorar la prevención, y en el diagnóstico, tratamiento y curación para que las personas reciban toda la atención a la que tienen derecho, incluida la situación de IT que sea precisa, y recuperen totalmente la salud.

«Lo que se encierra en esta flexibilidad es una especie de compatibilidad entre capacidad e incapacidad laboral. Veremos que nos presentan pero conceptualmente nos parece muy complicado que en un mismo paciente se den ambas situaciones a la vez», han indicado las mismas fuentes.