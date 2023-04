Este famoso economista te explica por qué cobras una pensión tan baja

La segunda fase de la reforma de las pensiones está muy cerca de materializarse. Recientemente, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley que incluye la reforma del sistema, que finalmente contó con 179 votos favorables, en contraposición al rechazo del PP y Ciudadanos, así como la abstención de Vox. También se aprobó tramitar la reforma como un proyecto de ley y permitir así a los grupos parlamentarios negociar nuevas modificaciones al texto.

Según destacó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la reforma permitirá «abordar el reto demográfico» mediante la puesta en marcho de «un conjunto de medidas equilibradas» que garantizarán la «suficiencia del sistema». Una consideración con la que difiere el profesor de la IESE Business School, Javier Díaz-Giménez.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE/ Javier Lizón

Después de recordar que el sistema público de pensiones viene acumulando déficit desde hace más de una década, concretamente, desde 2010, la única solución viable, a ojos del economista, es «subir las cotizaciones, reducir los gastos o retrasar la edad de jubilación», según ha apuntado a la cadena de televisión La Sexta.

Si bien ha remarcado que la reforma comporta un refuerzo de los ingresos, también ha destacado que lo «pagan entre los cotizantes y los empleadores», una situación que no solo afecta a la «competitividad de las empresas», sino que también «aumenta los costes laborales y destruye el empleo».

Este es el motivo por el que cobras una pensión baja

«Cuando uno piensa si son altas o bajas las pensiones es fundamental hablar de las cotizaciones», insiste el economista, especialmente, cuando se percibe una pensión pública con un importe muy reducido. «Las pensiones que cobran hoy muchos pensionistas son muy bajas porque cotizaron muy poco, y el sistema español es contributivo», ha destacado.

Pues, las personas que no han cotizado durante el periodo mínimo exigido por la Seguridad Social y disponen de unos ingresos inferiores a los 5.899,60 euros anuales pueden acogerse a la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva. No obstante, deberán tener más de 65 años, residir en la actualidad en España y haberlo hecho durante 10 años.

Si se está afiliado a la Seguridad Social y se ha cotizado a lo largo de 15 años y dos de ellos son previos a la jubilación, se podrá solicitar la pensión de jubilación en la modalidad contributiva. Sin embargo, la cuantía de la prestación que se percibirá será la mínima. En concreto, se cobrará el 50% de la base reguladora, si bien el porcentaje podrá ir aumentando conforme se disponga de un mayor número de periodos cotizado.

No obstante, las personas que hayan cotizado durante un mínimo de 37 años y tres meses, podrán percibir la totalidad de la ayuda económica y jubilarse cuando hayan cumplido los 66 años y dos meses. Sin embargo, si se cuentan con cotizaciones superiores a los 37 años y tres meses, será posible adelantar la edad de jubilación hasta los 65 años.

Para percibir la pensión máxima dentro de la modalidad contributiva se deberán reunir estas condiciones y, además, haber situado la base de cotización entre los máximos en los 24 años previos al abandono de la vida laboral.