El Banco de España pide un pacto de rentas para contener salarios: «Todos tenemos que apretarnos el cinturón»

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha pedido un pacto de rentas para contener salarios y evitar una espiral inflacionista. Así, ha lanzado una recomendación ante la continuada escalada de precios de los últimos meses: «Todos tenemos que apretarnos el cinturón”.

«La guerra ya ha añadido persistencia en la inflación, compramos la energía fuera y tenemos un empobrecimiento general de todo el país», ha recordado. Por ello, ha remarcado: «Lo más eficaz es que exista un pacto de rentas, tanto de salarios públicos como privados, cuanto más amplio mejor, de todos los agentes sociales».

Y ha defendido: «Los salarios deben subir un poco por debajo de la inflación y también las empresas deben evitar repercutir totalmente sus aumentos de costes en los precios finales, lo que implica una reducción temporal de sus márgenes». También ha hecho hincapié en que se tenga en cuenta «a los sectores más vulnerables de la población» y que las medidas de apoyo «estén muy focalizadas en ellos».

Según Delgado, con el pacto de rentas se evitaría que se «desencadene una espiral inflacionista que se realimente en precios y en costes», una situación que, como ha alertado, tendría «perniciosas consecuencias para el crecimiento económico del futuro».

Si bien ha evitado pronunciarse respecto a cuanto deberían subir los salarios, la número dos de la institución financiera ha emplazado a apostar por la «moderación». «El Banco de España no va a decir cuánto han de subir los salarios o bajar los márgenes, esto lo determinarán los agentes sociales«, ha manifestado.

Descarta una recesión económica «en el horizonte inmediato»

«Nosotros no vemos en el horizonte inmediato una recesión en España, ni muchísimo menos», ha dejado bien claro. Y ha asegurado: «Vamos a crecer el 4% este año y para 2023 se esperan tasas en torno al 2%«. Sin embargo, ha matizado que «no existe el riesgo cero» y que la «incertidumbre está ahí».

«No podemos descartar que algún trimestre no sea del todo muy positivo, que el potencial cierre del suministro del gas ruso hacia Europa, fundamentalmente hacia Alemania, pueda tener un impacto negativo en el crecimiento económico», ha indicado.

Defiende una subida de los tipos «progresiva» y «moderada»

También se ha pronunciado acerca del impuesto a la banca que el Gobierno tiene la intención de impulsar. «La banca española es sólida y su grado de solvencia no debería verse comprometido por este gravamen». Así, ha explicado que los supervisores quieren que «los bancos ganen dinero», puesto que, de no ser así, no desarrollan adecuadamente «su función de canalizadores de la financiación hacia la economía, para que las inversiones fluyan donde sean más necesarias».

«Habrá que ver cómo se articula finalmente pero, aunque las cuentas de resultados de nuestra banca se puedan ver favorecidas por una subida gradual de tipos de interés, también habrá que ser prudentes sobre el impacto en la economía española de todas las incertidumbres a las que estamos sometidos actualmente», ha subrayado en alusión a los beneficios «extraordinarios» que las entidades financieras obtendrán con la subida de tipos.

En este sentido, ha manifestado: «Si ahora se empieza a normalizar la política monetaria y tenemos los tipos de interés en positivo, y se hace de una manera progresiva, moderada, acompasando los impactos para la macroeconomía, pero también la necesidad de contener la inflación, no vemos que esta subida vaya a tener un impacto negativo en la economía».