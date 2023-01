El BCE alerta sobre la “gran” subida de tipos para 2023

El gobernador del banco central de Letonia, Martins Kazaks, considerado uno de los halcones en el seno del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha alertado sobre las grandes subidas que puede acometer el supervisor bancario en sus próximos dos reuniones de febrero y marzo.

«Creo que todavía podemos dar pasos bastante grandes en las próximas dos reuniones«, aseguraba Kazaks en una entrevista para Bloomberg, según recoge Europa Press. Asimismo, añadió que «tendremos importantes alzas de tasas en las reuniones de febrero y marzo».

No obstante, el consejero del BCE también reconoció que «por supuesto, los pasos podrían volverse más pequeños según sea necesario a medida que encontremos el nivel apropiado para reducir la inflación al 2%«, el objetivo que se ha marcado la institución que preside Christine Lagarde.

Mayor subida de los tipos de interés de la historia

El supervisor bancario europeo ha elevado el precio del dinero en 250 puntos básicos desde el pasado mes de julio, cuando dio comienzo al actual ciclo de subidas de tipos de interés para contener la inflación desbocada, hasta situarlo en máximo desde 2008.

Este encarecimiento del dinero tiene efectos económicos en las familias y en las empresas y los tendrá en mayor medida en los próximos meses, ya que el BCE prevé subirlos más en 2023 para controlar la inflación. Inflación que se ha moderado ligeramente en diciembre, pero que aún se sitúa en el 9,2% en la eurozona, muy por encima del objetivo del BCE.

De hecho, en diciembre, el vicepresidente del organismo, Luis de Guidos, aseguró que no pararán de aplicar más medidas hasta estar cerca del objetivo del 2%. Ante la pregunta de hasta cuándo subirán los tipos de interés, de Guindos reconoció que “las medidas que hemos tomado hasta ahora no son suficientes. Tenemos que tomar medidas adicionales y habrá más subidas de los tipos de interés. ¿Hasta cuándo? Soy absolutamente honesto, no lo sé«.