El Consejo Europeo veta la financiación a nuevos proyectos de gas

Europa avanza decidida, aunque en medio de una crisis, hacia la descarbonización prevista para el año 2050. Y es que, tras la crisis del suministro del gas originada el pasado año 2021 y culminada con la guerra entre Rusia y Ucrania, en los Estados Miembros pueden observarse dos almas: las que todavía apuestan por la regasificación de los países en aras de no sufrir una crisis de suministros hasta que se puedan sustituir por energías renovables y los que ven el cierre del grifo de Rusia como la oportunidad perfecta para el impulso de las energías renovables.

El consejo de Europa, no obstante, ha decidido tomar cartas en el asunto y ha adoptado un reglamento que impide la financiación a través de inversiones en nuevas infraestructuras para el gas y el petróleo dentro de las fronteras de la UE. Dicho de otra manera, no habrá, en los Estados Miembros, nuevos proyectos basados en estos combustibles.

No obstante, eso no significa que, para paliar la crisis de suministro, no se pueda invertir en proyectos ya existentes, como las regasificadoras españolas o el gasoducto Midcat, que conecta Portugal, España y Francia. A partir de ahora, los proyectos pendientes de financiación comunitaria a través de los PCI, o Proyectos de Interés Común, tendrán que ser ‘verdes’. No obstante, habrá modificaciones, ya que el gasoducto, por ejemplo, deberá ser capaz de transportar hidrógeno si quiere obtener financiación comunitaria.

Según ha avanzado el Economista, el nuevo reglamento también introducirá criterios de sostenibilidad y busca ser más eficiente en cuanto a los plazos a la hora de aceptar proyectos y otorgarles financiación. También se creará una posibilidad de cooperación no vinculante en el ámbito de la planificación de la red en alta mar.

Con todo, el Consejo Europeo ya ha aprobado los cambios, por lo que solo queda que sea publicado en el Diario Oficial de la UE, algo que se prevé que ocurra hoy mismo y, en ese momento, ya habrá entrado en vigor.