El motivo por el que puedes acabar en la cárcel si te equivocas con una casa prefabricada

Cada vez son más las personas que optan por vivir en la naturaleza y alejarse de todo el ruido de la ciudad. Actualmente, con las conocidas casas prefabricadas, esta opción es aún más fácil. No obstante, antes de elegir un terreno para instalar este tipo de vivienda, debes tener en cuenta que no todos los suelos presentan las condiciones necesarias para ello o están catalogados como terrenos no urbanizables, especialmente si se trata de un terreno protegido, en el que está totalmente prohibido cualquier tipo de construcción.

Y es que, a pesar de estar fabricadas a partir de módulos y sin la necesidad de obra, instalar una casa prefabricada en un terreno no urbanizable puede conllevar penas de prisión de uno a tres años y multas de 12 a 24 meses. El objetivo principal de las restricciones es la preservación de la naturaleza y del entorno.

La Fiscalía de Medio Ambiente desmiente el vacío legal

Aunque a priori pueda parecer que existe un vacío legal, ya que las casa prefabricadas no requieren de una construcción de obra como las convencionales, la realidad es que la Fiscalía de Medio Ambiente ya ha advertido sobre la prohibición de esta práctica.

Campo.

En julio, el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, emitió un comunicado en el que desmentía que exista un vacío legal sobre la instalación de casas prefabricadas en terrenos no urbanizables y en el que pedía a los fiscales realizar las investigaciones oportunas «a los efectos del uso de la acción penal», con el fin de unificar criterios.

En este sentido, Vercher insistió en que las viviendas prefabricadas «están sujetas a licencia urbanística de obra y a su posterior control». Por lo tanto, es conveniente saber que para la instalación de una casa móvil o una casa modular es necesario pedir los permisos pertinentes.