En enero visitaron España más de 2 millones de turistas internacionales, 6 veces más que en 2021

España ha recibido en enero un total de 2,486 millones de turistas internacionales, seis veces más que en enero de 2021, en el que entraron 437.973 turistas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

En total, los turistas internacionales que visitaron España en el primer mes del año hicieron un gasto de 3.027 millones en enero, frente a los 457 del mismo mes de 2021. Además, gastaron de media 1.217 euros durante los 10 días de media que estuvieron en el país. Asimismo, también se incrementó un 16,7% el gasto medio diario, situándose en los 124 euros.

El mayor volumen de gasto se concentró en Canarias (1.130 millones), Cataluña (436 millones), Madrid (386 millones), Andalucía (376 millones) y en la Comunidad Valenciana (323 millones).

La mayoría vinieron de Reino Unido

El Reino Unido vuelve a ser el primer emisor de turistas a España, con 363.150 personas, lo que representa un aumento del 1,461% respecto al mismo mes en 2021. Esto supone una recuperación de la posición que perdó durante toda la pandemia en favor de Francia, ahora en segundo lugar, con 347.955 turistas y un incremento del 195,6%, con lo que recupera la posición que perdió durante toda la pandemia. En tercera posición está Alemania con 282.280 turistas, un 452,2% más que el año anterior.

Canarias, el destino más elegido por los turistas

Por comunidades autónomas, el destino más visitado por los turistas, teniendo en cuenta su clima subtropical, fue Canarias con un total de 759.765 turistas. A esta, le siguen Cataluña con 463.661 turistas y Andalucía con 323.896.

El avión y el coche fueron los principales medios de transporte

El avión recupera posiciones como medio elegido para venir a España, con más de dos millones de personas, y también lo hace el barco, con un crecimiento del 510 %, aunque por esta vía solo llegaron 19.500 personas. Por contra, el tren bajó un 9,4 %, con tan solo 6.666 personas. Asimismo, un total de 430.127 personas eligieron llegar a España por carretera.

La mayoría se alojaron en hoteles

La mayoría de los turistas eligieron alojarse en hoteles, concretamente 1,46 millones personas. Otro medio millón se quedaron en casas de familiares o amigos y 216.700, en viviendas en propiedad.

A pesar de las buenas cifras, teniendo en cuenta que se ha superado seis veces más que en 2021, todavía no se ha llegado a alcanzar las cifras prepandémicas. En enero de 2020, cuando la pandemia se asomaba pero todavía no había estallado, visitaron España un total de 4,133 millones de turistas. Una cifra que no se ha vuelto a ver y que en 2021 solo alcanzó los 434.362.