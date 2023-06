Errores en la pensión de jubilación: así puedes pedir una revisión

Desde los periodos cotizados a la Seguridad Social hasta la edad con la que se accede a la jubilación. Numerosos factores influyen en la cuantía que una persona acabará cobrando una vez ponga punto final a su vida laboral y comience a cobrar la pensión de jubilación.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que, en algunas ocasiones, la Seguridad Social puede cometer algunos errores a la hora de calcular la prestación, que tengan un impacto directo en el importe que cobrará el beneficiario. Por ello, se cuenta con la posibilidad de solicitar una revisión.

Revisar la cuantía de la jubilación

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que se podrá solicitar una revisión cuando se ha cotizado en diferentes regímenes de la Seguridad Social, trabajado en varios países, cotizado por pluriempleo o tenido periodos de inactividad laboral que no se hayan tenido en cuenta.

Para solicitar la revisión de la pensión se deben cumplir algunas condiciones. Foto: Freepik.

Además, es indispensable haber causado la baja en el régimen correspondiente, solicitado la pensión de jubilación y detectado un cálculo en de la prestación de jubilación, tal y como explica la compañía aseguradora Mapfre en su blog.

Excluir periodos de cotización es uno de los fallos más habituales

Uno de los errores más habituales a la hora de calcular la pensión es no tener en cuenta algunos periodos de cotización, pero también no incluir las cotizaciones realizadas en distintos regímenes de la Seguridad Social o no tener en cuenta las cotizaciones realizadas en otros países.

De la misma manera, no incluir el periodo de prestación por desempleo o no tener en cuenta el pluriempleo son otros de los fallos más comunes cuando se determina la cuantía de la prestación.

Así puedes pedir la revisión

Antes de emprender el proceso de revisión, se deberá reunir la documentación necesaria para demostrar que la pensión está mal calculada. El historial laboral, nóminas, certificados de empresa o seguros sociales son algunos de los documentos que pueden ser necesarios.

Para revisar la pensión se debe preparar un escrito de solicitud dirigido a la Seguridad Social. Foto: Freepik.

Posteriormente, se deberá preparar un escrito de solicitud dirigido a la Seguridad Social, en el que conste tanto el motivo de la reclamación como los motivos por los que la cuantía no es la correcta.

La revisión se puede formalizar presencialmente o a través internet

La solicitud y la documentación se podrá presentar de forma presencial en cualquier oficina de la Seguridad Social, o bien, de forma online a través de la sede electrónica del organismo.

Tras realizar las comprobaciones necesarias, la Seguridad Social determinará si la pensión está bien calculada o no. Mientras que si detecta un error, la revisará y actualizará, si concluye que está bien calculada, comunicará la decisión a la persona afectada.