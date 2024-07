España, la gran economía de la UE donde más se agrava la crisis de mano de obra: un 50% desde 2019

España es la gran economía del euro donde más se ha agravado el problema de la falta de mano de obra desde el estallido de la pandemia, aumentando en un 50% las vacantes sin cubrir en comparación con finales de 2019, a pesar de que nuestro país sigue siendo líder en desempleo en el conjunto de la Unión Europea.

Según el informe de Perspectivas de Empleo que elabora anualmente la OCDE, la tensión en el mercado laboral sigue estando en niveles históricamente altos, a pesar de que se ha corregido ligeramente en los últimos meses. De los 23 estados miembros de los que tienen datos, España se sitúa en el quinto puesto de países donde más ha aumentado esa proporción de vacantes por cada desempleado.

Tomando como base el cuarto trimestre de 2019, el último antes del estallido de la pandemia, las vacantes en nuestro país están un 53% por encima de ese nivel. Un incremento relevante, aunque ligeramente por debajo del pico alcanzado en esta materia (64,4%).

Francia, en octavo puesto de vacantes; Alemania, el 18

En comparación, la tasa de vacantes en la OCDE ha aumentado un 21,5%. Es decir, ha crecido más del doble que en el conjunto de los estados miembros.

Si buscamos la siguiente gran economía del euro (España es la cuarta, detrás de Alemania, Francia e Italia) vemos al país vecino en octavo puesto y con un 23% más de vacantes por desempleado. Alemania está en el puesto 18 y en su caso la tensión del mercado laboral es mejor, con una caída de cuatro puntos en su tasa de vacantes.

¿Y dónde se concentran estos puestos que las empresas no son capaces de cubrir? No solo en industrias intensivas en mano de obra, como al principio. También en las ramas de actividad de mayor valor añadido. «Mientras que los sectores de bajos salarios tuvieron un papel importante en el crecimiento de los desequilibrios en el pasado, los últimos datos sugieren que ya no es el caso», dice el informe. El caso paradigmático es el sector sanitario, donde la falta de mano de obra es un problema en dos de cada tres países analizados.

En el caso de España, de acuerdo con los datos, hay tres sectores donde los puestos de trabajo tienen una mayor proporción de vacantes que el resto: Información y comunicación; profesiones científicas y técnicas y la construcción.

Efectos sobre el mercado laboral

Las consecuencias de estos mercados de trabajo tan tensos es que pueden favorecer una mejora de la calidad del empleo, con subidas salariales, y podría ser un incentivo para las empresas a «invertir en tecnología y automatización, lo que podría tener efectos positivos en productividad y salarios».

Pero la falta de mano de obra podría también reducir su producción y su calidad, menguando la innovación y la adopción de tecnologías avanzadas, incentivando la posibilidad de llevarse las industrias a los países donde sí haya empleados cualificados para esos puestos de trabajo.

Un informe reciente de la Fundación BBVA y el IVIE calculó que la pérdida de producto interior bruto (PIB) asociada a las vacantes fue de 8.150 millones de euros, sin incluir aquellos puestos sin cubrir en ramas clave como la agricultura y pesca, el sector inmobiliario y el energético. Es decir, esos más de 8.000 millones de supuso una pérdida de algo más de cinco décimas de la economía de nuestro país.

Ahora bien, si la tasa de vacantes, que en la actualidad supone un 0,9% (fueron 148.212, de media en 2023), se aproximase a las cifras europeas (alrededor del 2,5%-3%) esto tendría un impacto realmente perjudicial para nuestra economía, ya que supondría la pérdida de 25.000 millones de euros anuales.

Según la Encuesta sobre la Actividad Empresarial que elabora el Banco de España, la disponibilidad de mano de obra (o la falta de la misma) es un problema para más del 40% de las compañías encuestadas. Se trata del segundo problema para las empresas, solo por detrás de la incertidumbre por la política económica. Por sectores, los más intensivos en manos de obra son precisamente donde hay una mayor falta de trabajadores: la hostelería, la agricultura y la construcción. Aquí más del 50% de las empresas aseguran estar teniendo problemas para encontrar trabajadores