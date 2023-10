El euríbor vuelve a subir y este es el alarmante pronóstico para los próximos meses

“El euríbor no baja: se agazapa para volver a subir” dijo en agosto un experto financiero cuando se conoció el leve descenso que tuvo el mes pasado. Y no le faltó razón en su analogía deportiva: este índice de referencia para la mayoría de los préstamos hipotecarios, sobre todo los de tasa variable, ha cerrado septiembre en un tipo del 4,150%, confirmó el Banco de españa

Su ascenso fue impulsado por la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, y se acerca al pico que había alcanzado en noviembre de 2008.

En menos de dos años este índice pasó de estar en registros negativos a impulsar una subida constante, lo que ha llevado a numerosos tenedores de hipotecas a reajustar su economía doméstica para poder afrontar los aumentos en las cuotas.

A cuánto suben las cuotas hipotecarias

Por lo pronto, la actualización de las hipotecas será menos dura que en meses anteriores. Dado que en el primer trimestre del año pasado el euríbor estaba en terreno negativo, los que reajustaron su hipoteca en marzo de 2023 tuvieron que asumir aumentos del tipo de interés de más de 3,8 puntos porcentuales, informa Europa Press.

Los expertos vaticinan qué pasará con el euríbor en los próximos meses y años. Foto: Envato

En cambio, los que tengan que actualizar su préstamo tomando como parámetro la evolución desde septiembre, el incremento será de menos de dos puntos porcentuales.

Con la subida anual del euríbor, una persona con una hipoteca de 150.000 euros tendrá que pagar 2.000 euros más por año

En números concretos: una persona con un crédito de 150.000 euros, a pagar en 30 años y con una tasa de 0,99%+euríbor, tendrá que pagar 167 euros más de cuota mensual, o sea más de 2.000 euros anuales.

En cambio, si la revisión es semestral, la mensualidad media de una hipoteca similar aumentará de 846 a 890 euros, o sea 44 euros por mes o 262 euros por semestre.

Qué pasará con el euríbor

La gran incógnita, tanto para las familias hipotecadas como para los gerentes de los bancos y las autoridades financieras es cuál será la evolución de este índice en los próximos meses.

Según la plataforma de inversiones XTB la marcha de la inflación atará la evolución del euríbor: si los precios amenazan con aumentar es muy probable que el Banco Central Europeo impulse una nueva subida de los tipos, que podría llevarlos entre el 4,20% y el 4,50%.

Pero si hay una desaceleración de la inflación y “los inversores vuelven a descontar el final del actual ciclo de subidas”, es posible que el euríbor baje a niveles cercanos al 4%.

El índice de referencia cerró en 4,150% en septiembre. Foto: Canva.

“Hay que preparse para cualquier escenario”

El pronóstico es similar al de los analistas de Help my Cash, donde creen que “el euríbor subirá ligeramente en las próximas semanas y que se estabilizará entre el 4% y el 4,5% al acabar el 2023”, precisó el experto en temas hipotecarios Miquel Riera.

“Por eso, desde Help my Cash no nos cansamos de decir que hay que gestionar las finanzas y prepararse para cualquier escenario. Sobre todo, si se tiene una hipoteca a tipo variable”, recuerdan. “La alerta es tanto para quienes ya tienen contratada una como para quienes están pensando en hacerlo”, agrega.

El euríbor como dientes de sierra

En Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) vaticinan que este índice tendrá un comportamiento de “diente de sierra”, con periódicas subidas y bajadas leves que llevarán a una bajada de los tipos “previsiblemente a finales de año o principios del primer trimestre”.

En Asufin creen que el euríbor tendrá un comportamiento de “diente de sierra”, con periódicas subidas y bajadas leves

Otros operadores financieros no son tan optimistas. La banca de inversión Houlihan Lokey vaticina que los tipos de interés seguirán subiendo al menos nueve meses más.

En una encuesta realizada entre una veintena de grandes protagonistas de la banca y las finanzas, dos tercios de las compañías consultadas creen que las condiciones macroeconómicas se debilitarán todavía más en el último trimestre.

Los hipotecados tienen dudas si seguirán aumentando sus cuotas. Foto: Freepik.

En Bankinter esperan un descenso del euríbor

En el Departamento de Análisis de Bankinter son más cautos: consideran que el euríbor a 12 meses (el más usado para el cálculo de las hipotecas) se moderará los próximos años: del 4,10% que esperan que llegue en diciembre creen que descenderá al 3,90% en 2024 y bajará un poco más, al 3,40%, al año siguiente.

En tanto el euríbor a tres meses tendrá un comportamiento más suave: del 3,70% que se espera para fin de año descendería suavemente al 3,40% en 2024 y luego al 2,90% en 2025.

¿Se llega al techo?

Por parte de los expertos de la OCU, creen que la inflación en la Eurozona seguirá más alta de lo que desea el BCE, aunque con una importante desaceleración.

Eso llevará al banco dirigido por Christina Lagarde a volver a subir los tipos pero de una forma más moderada, “por lo que es posible que pronto lleguemos al techo” del euríbor, pronostican.

Desde la plataforma inmobiliaria Grocasa consideran que habrá que esperar a que el BCE baje sus tipos para que el euríbor siga sus pasos. Y eso no sucederá hasta que la inflación en la Eurozona descienda por debajo del 2%.

Las hipotecas de actualización semestral han tenido aumentos más leves. Foto Freepik

En este sentido, recordaron que los analistas del BCE prevén que la inflación recién bajará al 3% en 2024, y con suerte, para fines de 2025 llegará a la ansiada cota del 2%.

Por ello, el director de formación de Grocasa Hipotecas Benito Cerezo pronostica que los tipos de interés estarán estables durante el año, en torno al 4%, y que luego bajarán de forma “progresiva y moderada durante 2024”.

Este experto cree que en la próxima década los tipos oscilarán entre el 3% y el 4%. “Lo que está claro es que el euríbor no volverá a valores negativos, al menos, en los años venideros”, dijo.