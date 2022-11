EVO Banco advierte a sus clientes de estafas en Navidad y lanza estas recomendaciones

El fraude online está a la orden del día y cada vez es más sofisticado: tiene más formas y distintas opciones. Puede darse en forma de mensajes fraudulentos por correo electrónico (phising), por SMS (smishing) o incluso por llamada telefónica (vishing), aunque también se produce en compras de segunda mano, pagos por adelantado y supuestos abonos a la Seguridad Social.

En este contexto y con las compras de Navidad a punto de iniciarse, EVO Banco está difundiendo una serie de alertas para identificar todos los tipos de fraude y evitar que nos roben nuestros datos bancarios, dinero e, incluso, hasta nuestros datos personales.

Claves para hacer compras seguras

Según EVO, para hacer compras seguras es fundamental no compartir información confidencial si recibes una llamada donde te pidan algún código bancario o datos personales con mucha urgencia. Por otra parte, cuando hagas compras por internet, asegúrate de que visitas y clicas las páginas oficiales de los comercios. Existen muchas páginas falsas con nombres parecidos que incluyen alguna falta de ortografía o puntos y barras entre las letras del nombre de la dirección URL. No te fíes, comprueba que la página empieza por HTTPS y muestra el icono de un candado cerrado.

Del mismo modo, no pinches en enlaces que hayan llegado en correos o mensajes sospechosos, incluso por WhatsApp, y tampoco descargues los archivos adjuntos si vienen de un contacto que no conoces y que no has solicitado. También es importante tener actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo y revisar los movimientos bancarios con frecuencia para verificar que no hay nada sospechoso. Si encontraras algún movimiento que no has efectuado tú, ponte en contacto inmediatamente con tu banco para anular la tarjeta con la que hayas operado.

Recuerda que ningún banco va a solicitar por email, teléfono, SMS ni ningún otro medio las credenciales de tu cuenta, códigos OTP ni datos completos de carácter personal sin haberlo solicitado tú antes o estar al habla con un operador de la entidad. «Si recibes una llamada de alguien que afirma ser de EVO y te pide las claves, aunque ponga excusas de motivos de seguridad y sepa cómo te llamas, desconfía, cuelga y contacta directamente con nuestro call center», alerta la entidad bancaria.