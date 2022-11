Atención a la última estafa del alquiler de viviendas: cómo evitarla

Atención! Si estás pensando en alquilar o comprar una vivienda y estás mirando la oferta inmobiliaria en portales online debes tener en cuenta que los ciberdelincuentes siempre están al acecho para poder atacar. Un de las últimas estafas de alquiler de viviendas, la ha vivido Hripsime Avetisyan a través de un anuncio engañoso publicado en el portal inmobiliario Idealista. Así ha sido su caso, según explica el portal en su web.

Avetisyan, una española de origen armenio, se interesa por un anuncio de un piso por 750 euros en la calle Denia de Valencia. Respondiendo al anuncio, la interesada llama al teléfono facilitado, pero no es atendida. En ese momento, los timadores se ponen en contacto de inmediato con la usuaria por WhatsApp, medio utilizado durante todo el proceso por David y Sofía, supuestos miembros de la agencia inmobiliaria.

Desde el primer momento, ambos advierten a la interesada de que el piso era demandado y se iba a hacer un estudio previo de solvencia para garantizar el pago y valorar a todos los candidatos interesados. Con esta justificación se solicita DNI, nómina y recibo domiciliado. Aquí empieza todo.

Los atacantes habían utilizado los datos de la usuaria para comprar una bicicleta y un ordenador de alta gama a través de una compañía especializada en créditos al consumo, créditos en línea y tarjetas.

Consejos para evitar las estafas al alquiler de viviendas

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), Ruth García Ruiz, explica al portal inmobiliario algunas evidencias y recomendaciones para detectar posibles estafas en portales inmobiliarios.

Los estafadores suelen utilizar portales inmobiliarios online conocidos porque otorga más seguridad al comprador.

Revisar bien el nombre de la empresa o datos del propietario .

. Los ciberdelincuentes suelen trasladar las conversaciones con sus víctimas a un canal no oficial del portal, por ejemplo, WhatsApp .

. No entrar en enlaces, que posiblemente sean maliciosos.

¿Qué hacer si has caído en la trampa?

Si finalmente has caído en la trampa de los ciberdelincuentes, lo primero que debes hacer es recopilar toda la información (conversaciones de WhatsApp, documentos, etc) que evidencien que has sido víctima de una estafa, para hacer su posterior denuncia a la policía.

Asimismo, también es recomendable hacer egosurfing, es decir, hacer una búsqueda en Google de tu nombre, apellidos, DNI, correo electrónico o cualquier otro dato facilitado a los ciberdelincuentes para comprobar qué información hay sobre ti en la red. En el caso de que encuentra perfiles falsos u otros datos, hay que solicitar que se retire la información y hacer la denuncia.