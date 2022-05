Feijóo y ATA se unen para exigir al Gobierno una bajada de cuotas a los autónomos

Coincidencia en las medidas a adoptar de forma «urgente» ante el impacto de la guerra de Ucrania y los precios en el colectivo de autónomos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, han coincidido en la necesidad de bajar impuestos a los autónomos y eliminar trabas ante la actual coyuntura de incertidumbre.

Este ha sido el principal mensaje compartido resultante de la reunión entre ambos dirigentes, apenas unos días después de que el Gobierno lograra convalidar con el apoyo de Bildu en el Congreso el real decreto-ley del plan de choque contra la guerra por 16.000 millones (10.000 millones en una nueva línea del ICO y 6.000 millones en bajada de impuestos y ayudas), sin incluir ninguna de las medidas planteada por Feijóo, dirigidas principalmente a bajar impuestos, como el IRP o el IVA de luz y gas.

Amor ha explicado tras el encuentro que ha abordado junto a Feijóo la necesidad de apoyar a los autónomos bajando impuestos ante el momento de «incertidumbre» por la guerra y la crisis energética y de precios, al haberse perdido en el primer trimestre 9.000 trabajadores por cuenta propia, frente a los 6.000 que se ganaban el año pasado por la reactivación económica paralizada por la pandemia. Según la EPA del primer trimestre, se han perdido 55.000 autónomos, frente a los 12.000 perdidos en el mismo periodo del año pasado.

Por ello, Amor ha trasladado a Feijóo que ven «en la buena dirección» su propuesta económica alternativa de reducir impuestos a autónomos, empresas y ciudadanos, ante el actual momento de incertidumbre por los costes energéticos, de producción y materias primas que están «ahogando a los autónomos». «Es el momento de aliviar cargas», ha enfatizado Amor, en clara connivencia con los postulados de Feijóo.

En esta primera ronda de contactos que está manteniendo Feijóo con los agentes sociales y representantes de organizaciones, el nuevo líder del PP ya obtuvo el respaldo de CEOE y Cepyme a sus propuestas, en sus reuniones con los presidentes de ambos (Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva) el pasado 19 de abril, frente al rechazo que le mostraron ese mismo día a la bajada de impuestos que plantea los líderes sindicales, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO).

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, ha destacado también la coincidencia en la necesidad de bajar impuestos, como reclama más del 70 % de las pymes y se recoge en el plan remitido por el PP a Moncloa, ya que con la inflación «inasumible» se ven perjudicados ciudadanos y también autónomos, que «en la mayoría de casos no están repercutiendo los costes a los consumidores, asumiendo ellos y la mayor parte de las pérdidas, algo que no se puede soportar«.

La ‘popular’ ha denunciado que se han perdido ya cinco veces más autónomos que hace un año, a pesar de que son «quienes generan riqueza y empleo, el pilar de la economía y gracias a ellos España ha sabido superar siempre los peores momentos de crisis». Por ello, ha hecho un «llamamiento urgente» al Gobierno y bajar las cuotas «inasumibles».

ATA pide apoyo a su propuesta para el nuevo sistema de cuotas

En la misma línea, Amor ha pedido a Feijóo apoyo para la última propuesta de ATA, CEOE y Cepyme de cara al nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos para los próximos tres años, cuya negociación permanece estancada.

«He pedido apoyo al PP a esta propuesta para cuando se tramite en las Cortes porque es fundamental que los autónomos coticen menos y si algún autónomo tiene que cotizar más de forma obligatoria esto no les suponga un daño a su actividad», ha dicho Amor, criticando uno de los últimos planteamientos dle Gobierno por el que «un autónomo que gana 1.700 euros se le duplique la cotización de 294 a casi 600. «No estoy de acuerdo que a ningún trabajador, pensionista o empleado público le quiten el año que viene 3.000 euros de su bolsillo, tampoco que se lo quiten a ningún autónomo«, ha remachado.

CEOE, Cepyme y ATA se movilizaron el pasado 20 de abril ante su exclusión por parte del Ministerio de la Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá en las negociaciones para el nuevo sistema de cuotas por ingresos reales para los autónomos y trasladaron al Gobierno una propuesta que contempla un alza progresiva de cuotas de autónomos hasta 2025, con una horquilla entonces de entre 205 y 400,4 euros.

La propuesta de las patronales y la organización de autónomos se produjo tras los últimos movimientos realizados entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones UPTA (ligada a UGT) y Uatae (vinculada a CCOO) de los que habrían sido excluidos, ya que CEOE, Cepyme y ATA aclaran que no han participado de los mismos y que la última propuesta a la que han tenido acceso y conocen fue la presentada en la última reunión del pasado día 28 de febrero.

El nuevo planteamiento de CEOE, Cepyme y ATA establece, para 12 tramos de ingresos, las bases de cotización mínimas y las cuotas a aplicar de forma progresiva en los próximos tres años, a partir de 2023 hasta 2025, año en el que se procederá a su revisión, con unas horquillas de cuotas que van desde un mínimo de 205 euros en los tres años hasta un máximo de 329,7 euros en 2023, los 365 euros en 2024 y los 400,4 euros en 2025.

Uno de los últimos planteamientos que habría realizado el Ministerio, no definitivo, recogería una horquilla de cuotas de 13 tramos de entre 238 y 600 euros, solo circunscrita al año 2023, lo que supone una notable subida sobre todo en los tramos altos, ya que la anterior horquilla era entre 281,52 euros y 351,90 euros.