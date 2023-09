Subir más el SMI y flexibilidad horaria para empleados: Feijóo se pasa a la socialdemocracia en lo económico

El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha enfrentado este martes a la primera sesión del debate de investidura, en la que ha anunciado todas sus propuestas económicas para España en el caso de que se convierta en el próximo presidente del Gobierno, en una votación que si no hay ninguna sorpresa de última hora no saldrá adelante, al no contar el popular con la mayoría necesaria y solo tener 172 votos a favor.

Feijóo ha armado un programa socialdemócrata en el ámbito económico, algunas de ellas en la línea con las lanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como es la aprobación de un calendario de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para alcanzar el 60% del salario mínimo en el primer año de legislatura.

«Propongo un calendario de subida del salario mínimo para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como está comprometido», ha dicho el dirigente gallego entre risas, añadiendo: «Comprendo vuestras sonrisas, señorías, con ustedes el incremento del SMI está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el incremento del SMI supera el de los precios», ha dicho a parlamentarios socialistas y de Sumar.

También ha defendido un plan para flexibilizar el horario para los empelados con el objetivo de hacer frente a la falta de conciliación. «Propongo afrontar este rento (…), pero no a golpe de decreto», ha dicho Feijóo durante su discurso, en el que ha añadido que el «tejido económico es suficientemente complejo para que este tema se resuelva con precisión quirúrgica en cada empresa».

En este sentido, ha convocado a los agentes sociales y económicos a trabajar para disponer, en el plazo de un año, un marco general para que se pueda desarrollar vía convenios colectivos en los centros de trabajo. En detalle, ha lanzado dos fórmulas prioritarias: una semana laboral flexible y banco de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas en períodos no lectivos.

Medidas «prioritarias» para familias vulnerables

Tras afirmar que el Gobierno de Sánchez ha traído «más de 500.000 nuevos pobres en España» y que “tenemos el doble de desempleo de Europa y el segundo mayor desempleo femenino de Europa” y “una deuda pública desorbitada”, ha propuesto impulsar un Pacto por el Saneamiento de la Economía para trazar una estrategia que garantice un crecimiento «sano y sostenible».

Entre la batería de medidas, algunas ya conocidas y otras nuevas, ha marcado como prioritarias aquellas que van dirigidas a proteger a las familias más vulnerables contra la inflación que ha acechado al país a raíz de la guerra en Ucrania.

En concreto, también en la línea de las propuestas lanzadas por el actual Gobierno en funciones, aunque con alguna diferencia, ha propuesto reducir el IRPF a las rentas bajas y medias, con ingresos de hasta 40.000 euros, duplicando la cifra marcada por el Ejecutivo de Sánchez. También propone extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, pescado y conservas (hasta que no se controlen los precios) y mantener el reto de las medidas vigentes contra la inflación como son las ayudas a las facturas eléctricas y el gas, la ayuda de los 200 euros para los más vulnerables y mantener la gratuidad del transporte público.

Feijóo propone 6.000 millones para políticas de familia

En esta línea, el popular ha insistido en que España «debe convertirse en el mejor lugar para vivir y formar una familia». Para ello, a dicho que es necesario «dedicar más recursos y dar más facilidades para que así sea». Por ello, entre sus medidas, surgiere una aportación extraordinaria de 6.000 millones de euros para reforzar a las familias numerosas, monoparentales y a las más vulnerables; para facilitar el acceso a la vivienda y para incrementar las ayudas a la conciliación.

El político gallego apuesta, además, por cambiar el procedimiento del Ingreso Mínimo Vital, dado que este deja fuera a dos de cada tres potenciales beneficiarios y por agilizar la colaboración con las comunidades autónomas en este ámbito.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez escucha al líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo durante su intervención en la primera sesión del debate de su investidura este martes en el Congreso. EFE/ Sergio Pérez

Otras medidas del Plan de Feijóo

El candidato del PP ha propuesto una reforma fiscal asesorado por un Comité de Expertos, con tres objetivos: contribuir a la formación de empleo, ser más atractiva la vida rural con impuestos ceros y mejorar la equidad de las cargas tributarias. “Los españoles tuvieron que soportar 42 subidas fiscales, o sea 42.655 millones de euros más de impuestos desde el 2019”, ha lamentado Feijóo.

Asimismo, ha propuesto que los emprendedores no paguen impuestos los dos primeros años de su actividad, como parte de “una apuesta estratégica por el emprendimiento” para «garantizar más facilidades a los empleadores, con leyes similares a las que impulsan Portugal o Alemania».

Feijóo también ha explicado que impulsará la «captación de nuevas inversiones y patrimonios extranjeros» en tanto en cuanto pueden ayudar a la mejora de la situación económica y del mercado laboral.

También ha abogado por crear una oficina de proyectos industriales estratégicos, además de prometer “la desgravación fiscal a las nuevas inversiones”, y refozar la seguridad jurídica para el sector productivo.

En materia de pensiones, ha apostado por devolverlas «al pacto de Toledo, garantizando siempre y en cualquier circunstancia su revalorización, ni congelar ni reducir, blindando su suficiencia hoy y en el futuro».

En cuanto a las hipotecas, ha puntualizado que solicitará a las entidades que «los recursos que destinan al impuesto

de la banca se inyecten automáticamente a las familias que no pueden afrontar la subida hipotecaria».