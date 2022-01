Fitur marca el camino: el Mobile se prepara para una asistencia del 30%

La asistencia a Fitur da pistas sobre el futuro Mobile World Congress. La feria turística madrileña cerrará el año al 30% de la asistencia habitual; el mismo porcentaje al que están ahora mismo los hoteles barceloneses. La cifra es inferior al 60% al que aspiraba la organización del congreso tecnológico.

Según explicó la organización de Fitur, en la edición de 2022 se espera que acudan 60.000 profesionales y 30.000 visitantes a Ifema. El dato es apenas el 30% de los registrados en la edición de enero de 2020. Entonces se presentaron 165.000 profesionales y 110.000 visitantes.

A pesar del descenso respecto a los niveles previos a la pandemia, la edición actual es notablemente mejor que la de 2021, un congreso que sirvió para abrir la temporada de congresos en Madrid después del coronavirus. El año pasado acudieron en total unas 62.000 personas, 42.000 profesionales y 20.000 visitantes de público.

Leer más: Huawei confirma que estará en el Mobile World Congress y prepara también el Huawei Day

El dato sirve como aviso a la GSMA, la organizadora del Mobile World Congress en Barcelona. A ello se sumaron los hoteleros de la ciudad. Según datos del Gremi d’Hotels de Barcelona, para el evento ya hay reservadas 10.000 habitaciones, aproximadamente un tercio de las 27.000 que se acostumbraban a ocupar en las ediciones prepandemia.

“Evidentemente no creemos que se llegue a las cifras de 2019, pero recuperamos la presencialidad y sumado a buenas noticias, como el adiós al toque de queda, se da un mensaje de confianza para que la nueva edición del Mobile sea la reactivación tras la sexta ola”, auguró a comienzos de semana Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona.

El Mobile trabaja para estar al 60%

El Mobile World Congress trata de espantar un goteo de bajas, que comenzó con la renuncia de Sony a asistir presencialmente a la feria. Otra de las que no estará es LG, que el año pasado cerró su división de móviles. La firma fue de las primeras en anunciar su baja en 2020, no estuvo el año pasado y confirmó que no asistirá a la Fira de Barcelona. Sí estarán, en principio, las filiales LG U+ y LG Innotek.

El aluvión de renuncias preocupaba a la organización, que temía por los efectos a nivel de imagen de una feria que volvería a quedar descafeinada. Se mantiene la incertidumbre con marcas como Amazon, Twitter y Deutsche Telekom –las tres confirmadas en el congreso barcelonés–, que no acudieron al pasado CES de Las Vegas.

Tras suspenderse en 2020 y abrir las puertas al 20% de su capacidad el pasado mes de junio, la feria de móviles aspira a recuperar paulatinamente la normalidad. Se da por hecho que las cifras no alcanzarán las previas a la pandemia por la fuerte dependencia internacional, pero ahora mismo se trabaja con la hipótesis de que la afluencia rondará el 60% de lo habitual.

A pesar de la subida de los positivos, el Gobierno mantiene su política de bajas restricciones gracias al alto porcentaje de vacunación español. Además, en Cataluña se espera un alivio de las limitaciones –como el toque de queda– a partir del próximo 20 de enero. Solamente un pico de hospitalizaciones haría dudar a las autoridades y a la organización de la viabilidad del evento. “Salvo hecatombe, habrá Mobile”, aseguran las fuentes consultadas.