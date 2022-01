Huawei confirma que estará en el Mobile World Congress y prepara también el Huawei Day

Tras la baja de Sony, el Mobile World Congress recibe el espaldarazo de Huawei. La tecnológica china confirmó que estará en la feria de móviles barcelonesa y organizará también su propia jornada: el Huawei Day. Se celebrará el 27 de febrero, un día antes de la inauguración del gran evento. Todavía se desconocen eso sí tanto las novedades que la organización piensa presentar como los ponentes que llegarán a la capital catalana.

La compañía hizo oficial el miércoles su presencia en el congreso a través de su página web. Habilitó un apartado en el que permite registrarse a los asistentes a su propia celebración, el Huawei Day. En una nota, el presidente rotativo de la empresa, Guo Ping, invita a ” asistir al Mobile World Congress 2022 organizado por la GSMA para discutir las tendencias de la industria y los temas candentes con las élites de la industria mundial y los líderes de opinión”.

Aunque no reveló las novedades que presentará, la tecnológica si dio alguna pista en el mismo comunicado: “Huawei trabajará con operadores y socios globales para construir una infraestructura de TIC minimalista, ecológica e inteligente”. De este modo, las sorpresas podrían afecta a la conectividad 5G antes que pasar por nuevos dispositivos móviles.

“La digitalización de la industria se ha convertido en un motor para el desarrollo económico, verde y bajo en carbono es la visión común de la sociedad humana, y la tecnología de las TIC está desempeñando un papel cada vez más importante en ella”, zanja. El dirigente asegura que su misión en el evento será la de “acercar el mundo digital a todos, a todas las familias y a todas las organizaciones para construir un mundo conectado inteligente”.

Según la agenda del Mobile World Congress, Huawei organizará una sesión el día 1 de marzo sobre la transformación digital de la industria y contará con uno de los principales stands de la feria.

Sin embargo, fuentes de la empresa contactadas por Economía Digital declinaron ofrecer más detalles sobre el programa previsto. Tampoco sobre los directivos de la tecnológica que irán a Barcelona; un detalle clave debido a las restricciones de entrada que impone China, lo que implicaría una cuarentena para los dirigentes que asistieran al Mobile.

El Mobile se desquita del ‘no’ de Sony

Con la confirmación de Huawei, el Mobile World Congress espanta de momento el miedo a un goteo de bajas, que comenzó con la renuncia de Sony a asistir presencialmente a la feria. Otra de las que no estará es LG, que el año pasado cerró su división de móviles. La firma fue de las primeras en anunciar su baja en 2020, no estuvo el año pasado y confirmó que no asistirá a la Fira de Barcelona. Sí estarán, en principio, las filiales LG U+ y LG Innotek.

El aluvión de renuncias preocupaba a la organización, que temía por los efectos a nivel de imagen de una feria que volvería a quedar descafeinada. Se mantiene la incertidumbre con marcas como Amazon, Twitter y Deutsche Telekom –las tres confirmadas en el congreso barcelonés–, que no acudieron al pasado CES de Las Vegas.

Tras suspenderse en 2020 y abrir las puertas al 20% de su capacidad el pasado mes de junio, la feria de móviles aspira a recuperar paulatinamente la normalidad. Se da por hecho que las cifras no alcanzarán las previas a la pandemia por la fuerte dependencia internacional, pero ahora mismo se trabaja con la hipótesis de que la afluencia rondará el 60% de lo habitual.

A pesar de la subida de los positivos, el Gobierno mantiene su política de bajas restricciones gracias al alto porcentaje de vacunación español. Además, en Cataluña se espera un alivio de las limitaciones –como el toque de queda– a partir del próximo 20 de enero. Solamente un pico de hospitalizaciones haría dudar a las autoridades y a la organización de la viabilidad del evento. “Salvo hecatombe, habrá Mobile”, aseguran las fuentes consultadas.