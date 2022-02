El reinado de Huawei llega a su fin en un Mobile sin novedades

El Mobile World Congress de Barcelona volverá a lucir por todo lo alto tras dos años marcados por el coronavirus. A partir del lunes 28 de febrero -aunque el fin de semana previo ya tiene eventos- y hasta el jueves 3 marzo, la Fira de Barcelona será la capital mundial de la telefonía y las telecomunicaciones. El evento, eso sí, nace marcado por la incertidumbre sanitaria que ha provocado que algunas compañías modificasen sus estrategias comerciales y, por este motivo, las novedades llegarán a cuenta gotas. Además, esta edición del MWC escenifica el final del reinado de Huawei en el segmento de la movilidad.

Bajo este contexto, y con una previsión de asistentes que en ningún caso pasará de las 60.000 personas, el Mobile World Congress 2022 llega con más ganas e ilusión que certezas. Uno de los motivos, tradicional en el ámbito tecnológico, es que las expectativas se comen la realidad. En este caso, la edición de este año debería estar marcada por la llegada -más o menos real- de la conectividad 5G. El problema es que la feria lleva un lustro quemando esa baza. Y lógicamente empezar con el 6G todavía es muy prematuro.

Algo similar sucede con la estrella del MWC: el teléfono móvil. Desde hace años los grandes fabricantes arrastran una losa en cuanto a la falta de innovación. Por eso, las presentaciones de antaño con cientos de personas deseosas de ver las nuevas funcionalidades se han convertido en eventos para detallar los pocas mejoras en las cámaras de fotos o, como sucederá este año, las nuevas funcionalidades plegables de la mayoría de terminales.

Así, uno de los grandes atractivos de la feria en todas las ediciones, Samsung, llega con la pólvora mojada. Y no precisamente porque su gran lanzamiento, el Galaxy S22, sea un teléfono con pocas prestaciones; sino porque ya ha sido presentado. Esta situación condiciona el interés informativo, algo que antaño no sucedía, puesto que las grandes firman usaban Barcelona como plataforma de lanzamiento. El problema es que desde hace años, y este 2022 tenía más riesgos por el covid, los fabricantes prefieren reservarse sus propios espacios para los grandes lanzamientos.

Los otros grandes protagonistas del evento, en el segmento móvil, serán los fabricantes chinos Xiaomi, Realme y Oppo. Los primeros desplegarán un gran arsenal en la Fira, con uno de los stand más grandes y que a buen seguro será de los más concurridos. Además, presentarán las novedades de su marza Poco.

En cuanto a Realme, uno de los fabricantes que más fuerza ha tenido en España en los últimos meses, presentará su último modelo de gama alta (GT 2 Pro), del que también se conocen ya los detalles. En cuanto a Oppo, misma situación, llega con sus grandes terminales ya presentados, y utilizará la feria para mostrar sus novedades en materia de conectividad e innovación.

Huawei sigue con su problema

En las ediciones anteriores a la llegada de la pandemia, Huawei era el fabricante móvil que más expectación levantaba. No solo por sus terminales, sino por todo lo que generaba en la feria. Su stand se convirtió en una demostración de fuerza y poderío. Algún año había que tener una doble acreditación para pasear por sus tripas. Eran la gran atracción. Pero todo eso ha quedado diluido tras su conflicto con Estados Unidos.

La firma china quiere mantener la apariencia de normalidad. Pero no ha sucedido con su negocio de redes, muy golpeado también por la confrontación comercial con EEUU, y tampoco hay normalidad en el segmento móvil, donde la compañía no puede usar los servicios asociados de Google, con todo lo que eso implica.

De esta manera, los chinos siguen haciendo móviles de máxima calidad, pero nacen cojos. El fabricante ha desarrollado sus propias tiendas de aplicaciones y lleva meses trabajando para que los usuarios no lo noten, pero el universo Google se ha anclado tanto entre los consumidores que es imposible no tener algún problema con un móvil de Huawei. De hecho, las pasadas navidades, grandes cadenas de distribución como MediaMarkt hicieron caso desaparecer los terminales de los lineales para no tener que explicar a los usuarios la problemática relacionada con Google.

Habrá móviles y metaverso

Al margen de la tecnología móvil, que es la estrella del MWC, los otros grandes actores de la feria son los operadores de telefonía. En este caso, y como el 5G ya está anunciado, vendido e invertido, las compañías se han quedado sin margen de anuncios comerciales. Por eso, una de las grandes apuestas este año tendrá que ver con el metaverso. Al menos lo que cada uno crea que esto, al menos por ahora.

Es decir, la construcción del metaverso como concepto tecnológico está en fase embrionaria. En estos momentos hay híbridos de realidad virtual, aumentada y mucha fanfarria asociada a algo que todavía no es el metaverso. Pero las compañías se refugian en esta idea para enfundar gafas a los asistentes, dar al ‘play’ y viajar a otros mundos sin salir del stand. Además, esto todavía no tiene un negocio que respalde las inversiones. Este motivo provoca que todo se rellene con palabras huecas a la espera, veremos si en Barcelona, de los que los próximos MWC avancen realmente lo que supondrá esta tecnología.