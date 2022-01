Foment denuncia un déficit de inversión en Cataluña de 5.000 millones desde 2013

Los empresarios catalanes levantan la voz contra las inversiones no ejecutadas por parte del Gobierno y la Generalitat. La patronal Foment del Treball lamenta que las obras presupuestadas en las cuentas públicas no siempre se ejecutan; un mal endémico que ya denunciaron en repetidas ocasiones y al que pusieron cifras este lunes: desde 2013, entre ambas administraciones no gastaron hasta 5.350 millones que estaban previstos para destinar en infraestructuras alrededor del territorio.

La organización empresarial señala que el Estado ejecutó solamente el 67,1% de la inversión prevista en el periodo 2013-2020, lo que supone un déficit de 3.070 millones de euros entre el gasto presupuestado y el ejecutado. A la espera de conocer las cifras definitivas de 2021, las perspectivas son pesimistas: en el primer semestre solamente se invirtió el 13,3% de los 1.999,3 millones previstos. “Es imposible que se alcance el 100 de ejecución”, denuncian.

Leer más: CEIM y Foment barajan buscar un candidato alternativo a Garamendi para las elecciones de la CEOE

La institución presidida por Josep Sánchez Llibre celebró que para 2022 la inversión diseñada para Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado ascienda a 2.230,7 millones, el 17,2% del gasto regional. Es una subida del 11,6% respecto a 2021 y sitúa al territorio solamente por detrás de Andalucía en gasto público. No obstante, Foment critica que la cifra sigue por debajo de la aportación catalana (19%) al PIB.

Pero la patronal también desmonta el mito de que es solamente el Gobierno el responsable del déficit de inversión en infraestructuras. La Generalitat solamente ejecutó el 77,1% del gasto previsto. De este modo, la diferencia entre lo previsto y lo realmente ejecutado alcanzó los 2.280 millones de euros. Junto con los 3.070 millones que no invirtió el Gobierno se obtienen los 5.350 millones de déficit totales para el periodo 2013-2020.

Para 2022, la inversión pública alcanza la cifra de 3.951 millones de euros, el 96,4% más que en 2021. Las partidas que reciben una mayor inyección son Vivienda y actuaciones urbanas (529 millones), Carreteras (265 millones) e infraestructuras ferroviarias (223 millones).

Foment asegura que faltan 35.000 millones de inversión

Para Foment del Treball, las administraciones deberían invertir cada año alrededor del 2,2% del PIB en infraestructuras, una cifra que no alcanzó jamás. Para ello, Cataluña necesitaría que entre el Estado, la Generalitat y los Ayuntamientos se inyectasen 5.000 millones de euros. El cálculo se realiza a través de la media que los principales países europeos destinan al mismo apartado.

De este modo, Cataluña arrastra un déficit total –según estas estimaciones– de 35.000 millones de euros entre 2009 y 2020.