La cruda realidad de los fondos UE: solo 8 de cada 100 euros llega a las pequeñas empresas

Las pequeñas empresas españolas solo recibieron ocho de cada cien euros licitados por el Gobierno procedentes de los fondos europeos, una cifra pírrica que apenas aumenta hasta los doce euros (de cada cien) si añadimos a las autoridades regionales y gobiernos locales en la ecuación.

Las cifras, con datos a cierre de 2022, forman parte de un informe elaborado por Funcas que constata que las grandes empresas son las que se están llevando gran parte de la financiación procedente de este maná europeo. En total, las grandes empresas se llevan el 72,1% de los fondos que ha licitado el Estado, una cifra que se recorta ligeramente al añadir a gobiernos autonómicos y ayuntamientos (65,6%).

Cuando se habla de la concesión de subvenciones, las tornas se giran ligeramente y aquí las pequeñas empresas sí se benefician más que las medianas y grandes. Así, las microempresas reciben el 18,3% de las subvenciones concedidas, por el 28,3% de las pequeñas. Las medianas reciben el 14,9%, mientras que las grandes reciben el 38,5%.

En concreto, Funcas ha identificado 10.604 licitaciones con fondos Next Generation EU por un valor total de 14.082 millones de euros. Las subvenciones ascienden a un total de 1.936 convocatorias por un importe de 21.746 euros. En total, 35.828 millones de euros en fondos movilizados.

«Una parte de los fondos no ha llegado a la economía»

«Este importe significa que se ha convocado el 43,7 % del total de fondos asignados a España a esa fecha. Sin embargo, una parte importe de esos fondos convocados no han llegado a la economía real, ya que el importe que ha sido resuelto es menor, sobre todo, en el caso de las subvenciones. Ello se debe a que hay convocatorias todavía en evaluación de las ofertas presentadas y otras publicadas y en plazo de presentación de ofertas, de forma que el importe resuelto es de 16.349 millones de euros, lo que implica un porcentaje de ejecución de los fondos del 45,6 %», apunta el catedrático Joaquín Maudos, autor del artículo.

También el Banco de España advirtió en su informe del segundo trimestre del tremendo coste de oportunidad de que los fondos no llegaran a las pymes. «A partir de los datos disponibles ahora mismo, del CIF y NIF de las empresas que consiguen licitaciones, estamos observando que son relativamente grandes en comparación con las empresas que hay en el tejido empresarial español y también más grandes que otras empresas que recibían fondos que no eran Next Generation», detalló durante la presentación el director general del Departamento de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán.

Por sectores, los servicios (46,9% y 5.451 millones de euros) y la construcción (41,6% y 4.839 millones de euros) concentran el grueso de los fondos concedidos. La industria, uno de los sectores que mayor valor añadido genera, apenas recibe uno de de cada diez euros (9,7%, 1.131 millones), con un gran peso del sector automovilístico.

El análisis de Funcas concluye con la advertencia de que la ejecución (el 46% de los fondos recibidos) ha de acelerarse para no evitar que se pierda la inversión del gran programa millonario. «Ello añade más presión para poder ejecutar a tiempo todos los fondos NGEU antes de agosto de 2026, por lo que es necesario acelerar el ritmo de ejecución, más aun teniendo en cuenta los nuevos fondos concedidos en la Adenda de junio de 2023″, alerta.

Precisamente la Adenda contempla, además de 7.700 millones adicionales en transferencias no reembolsables, 84.000 millones en préstamos, lo que va a duplicar el Plan de Recuperación inicial enviado en junio de 2021.

Advertencias del BdE y de la Comisión

Funcas se suma a las advertencias que han publicado, entre otros, el Banco de España o la Comisión Europea. En el primero de los casos, el BdE advirtió de la posibilidad de que se pierda el efecto del programa millonario si no se acelera la ejecución y la llegada del dinero a la economía real. De acuerdo con los cálculos del supervisor, este año deberían ejecutarse 15.000 millones de euros, por unos 20.000 millones de 2024.

Mientras, la Comisión señaló que nuestro país debía reforzar la gestión administrativa para poder canalizar la inversión millonaria que contempla la Adenda, aún en proceso de negociación con la capital comunitaria.

Los últimos datos aportados por el Gobierno, este mismo lunes, apuntan que hasta septiembre de este año apenas se han gastado 6.700 millones de euros, con 17.000 millones pendientes de solicitar por el bloqueo político.