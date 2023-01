Garamendi ataca a Díaz por el SMI: «Solo quiere la foto»

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha defendido este martes que la patronal no ha asistido a la reunión a la que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado a los agentes sociales para tratar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque “solo se quiere la foto” y ha criticado que el Gobierno todavía no haya realizado una propuesta concreta para incrementar este indicador.

Así se ha expresado Garamendi en declaraciones a los medios en el marco de un acto de la Fundación Repsol y Ceaje, la patronal de jóvenes empresarios, donde ha manifestado que la fijación del SMI es “una facultad del Gobierno” y, por tanto, no es diálogo social.

Leer más: CEOE planta a Yolanda Díaz en la negociación del SMI

“Yo no conozco cifra, no sé cuál es”, ha lamentado Garamendi, quien ha dicho que “qué mínimo que conocer anoche” una propuesta del Gobierno. Por ello, ha justificado que no puede “mandar a alguien que no sabemos cómo es”, ya que al encuentro asisten técnicos.

Su petición: un incremento del 4%

El planteamiento de CEOE sugiere un incremento del SMI del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.

Al respecto, el presidente de los empresarios ha criticado que no se haya dicho nada sobre los contratos públicos y sobre la situación “precaria” en la que se encuentra el campo. También ha censurado que no se eleve la cuantía de los contratos públicos. “Te invito a cenar pero pagas tú la cena”, ha ironizado, para añadir que “si no se va a hablar de eso, pues que nos digan la cifra y ya está”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EFE/ Luis Millán.

Preguntado por la horquilla que proponen los expertos al Ministerio de Trabajo para que el SMI llegue al 60% del salario medio en España, Garamendi ha respondido que conocen eso pero no saben más.“Los expertos a mí no me tienen nada que decir. Yo represento a las empresas y son las que pagan los salarios. Por tanto, está la horquilla. ¿Y? ¿Se habla del campo? No. Pues poco hay que hablar”, aseveró.

Finalmente, ha defendido que el hecho de que CEOE no asista a este encuentro no “perjudica” al diálogo social, poniendo como ejemplo que se siguen firmando convenios como el de la hostelería, la banca o el metal.