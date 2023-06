Garamendi (CEOE) se enreda con la reforma laboral y se abre ahora a cambios con Feijóo

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, hizo ayer una defensa ante la plana económica del país de la reforma laboral que pactó con el Gobierno y los sindicatos a finales de 2021. Fue en un foro económico organizado por el diario Cinco Días y junto a los secretarios generales de UGT y CCOO, los otros co-proponentes de la norma: «Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está«.

El empresario vasco ponía pie en pared para defender una reforma laboral que le costó una gran respuesta interna dentro de la CEOE y también distanciarse con la dirección del Partido Popular que entonces lideraba Pablo Casado. La foto también fue clave: tanto Pepe Álvarez (UGT) como Unai Sordo (CCOO) habían reclamado que Garamendi hiciera una defensa pública y explícita de la reforma laboral y de los acuerdos del diálogo social en esta legislatura, después de que el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciara futuros cambios en el mercado laboral, que no tendrían por qué ser pactados en el diálogo social.

Sin embargo, en menos de 24 horas el empresario ha matizado su postura. No se niega ahora a hacer cambios en el mercado laboral, pero sí pide que se respete lo acordado por la patronal, los sindicatos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

«Los acuerdos son a largo plazo. Eso no significa que haya puntos, como ha dicho el señor Feijóo, que se pudieran retocar. Eso es lo que yo he dicho. Yo defiendo los acuerdos (…), que lógicamente son los que marcan y tienen que marcar el futuro, pero evidentemente, como todo en la vida, podrá cambiarse o no cambiarse», ha apuntado este martes en declaraciones a la prensa.

La primera respuesta por parte de los sindicatos ha venido mediante un tuit de Sordo, quien ha recordado unas declaraciones de Garamendi defendiendo la reforma: «Si al texto le cambian una coma, quizá no puedan volver a contar con nosotros».

Un «parche» de la reforma de 2012

Sobre si la reforma laboral es una ‘línea roja’ en futuribles acuerdos de empleo, fuentes de la patronal defienden los acuerdos y la necesidad de cumplirlos, ya sea con esta norma o con otras de las pactadas. Eso sí, se muestran predispuestos al diálogo para poder mejorar lo que se pueda de las leyes.

En concreto, Garamendi apunta a dos cuestiones: por un lado, el despido colectivo, que ha acusado al Gobierno de cambiar sin acuerdo, o el de permitir que las empresas de trabajo temporal (ETT) entren en los fijos-discontinuos.

Es decir, si ayer parecía cerrar la puerta a tocar la reforma laboral, ahora sí se abre a acuerdos con un posible gobierno liderado por Feijóo. Fuentes del PP apuntan a Economía Digital que en ningún momento han asegurado que derogarán la reforma laboral de 2021, pero sí que buscan «mejorarla». De hecho, defienden que se trata de un «parche» de la que aprobaron en 2012, liderada por la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Báñez es ahora presidenta de la Fundación CEOE y una de las principales asesoras de Garamendi en materia laboral. Pero también, como avanzó Economía Digital, está muy vinculada al Partido Popular a través de su fundación Reformismo21, refundada por Feijóo hace apenas tres meses. Báñez, quien dirigió el Ministerio de Empleo durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, se perfila ahora de vuelta a un gabinete liderado por Feijóo.