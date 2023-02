El aterrizaje de Fátima Báñez en el think tank de Feijóo

Bien es sabido que el equipo de Feijóo ha priorizado el antiguo ‘clan sorayista’ para rearmarse en el nuevo PP y empezar a construirse de cara a ser la alternativa de Gobierno. Después de Borja Semper e Íñigo de la Serna, la siguiente (re)incorporación formal sería la de la ya cercana Fátima Báñez en la estructura de la Fundación Concordia y Libertad, dirigida por otro ex alto cargo de Rajoy, Pablo Vázquez, según se ha empezado a comentar en los alrededores de la calle Génova. En principio, la ex ministra de Trabajo compatibilizaría su tarea en el think tank del PP con la presidencia de la Fundación CEOE, donde tiene ya importantes ganancias económicas.