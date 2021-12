Garamendi ve margen para aprobar la reforma laboral

Las prisas que ha impuesto el Gobierno para aprobar la reforma laboral antes de que acabe el año no convence a la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, no se ha atrevido a adelantar si se han dado avances o no en la mesa de diálogo que, ante la presión del Ejecutivo, se reúne actualmente casi a diario. Pero sí que ha asegurado que sería muy “triste” que todo desbarrara “solo porque el gobierno se ha planteado una fecha”. En cualquier caso, todavía ve margen para llegar a un acuerdo, pero para que así sea ha pedido discreción a las distintas partes negociadoras.

Leer más: Garamendi pide aplazar la reforma laboral si no está cerrado el acuerdo

“No quiero decir que hay avances, si lo digo parece que ya esta hecho y si digo que no parece que ya es que no. No es tan sencillo. Hay muchísimos temas, se ha abierto en canal el marco laboral y hay muchas situaciones que hay que ver, la complejidad de cada sector y sus necesidades”, ha afirmado el líder de los empresarios en una entrevista este viernes en TVE. “Es muy delicado decir que esto va muy bien o muy mal”, ha agregado.

“No quiero decir que hay avances, si lo digo parece que ya esta hecho y si digo que no parece que ya es que no. No es tan sencillo” Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

Al ser preguntado por si cree que antes del 31 de diciembre habrá acuerdo, Garamendi ha asegurado que, por parte de la CEOE, se va a intentar. No obstante, quitándole importancia a la fecha, ha asegurado que si tienen que decir que no antes de fin de año lo van a hacer. “Por Europa no hay problema, ya han dicho que habría margen hasta enero”, ha explicado.

En las ultimas semanas el Gobierno ha presentado diferentes propuestas en la mesa de diálogo y ha realizado continuadas modificaciones en sus borradores en los que, en concreto, ha ido relajando progresivamente sus planteamientos en uno de los principales escollos de la negociación para CEOE: la temporalidad. En este sentido, Garamendi ha apuntado que cada sector “tiene su papel”, y que en estos momentos están trabajando intensamente con los sindicatos y el Gobierno para analizar las diferentes circunstancias.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), conversa con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, antes de protagonizar el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, este martes. EFE/ Chema Moya

En cambio, sí ha adelantado un avance en el sector de la construcción. “Ayer el presidente de la construcción me comunicó a ultima hora de la noche que se ha llegado a un acuerdo muy importante en el que prácticamente, si se resolviera, los contratos pasarían a ser tipo Francia y habría más temporalidad desde el punto de vista del cómputo”. Para concluir, Garamendi ha asegurado se esta avanzando, pero que “todavía queda partido”.

UGT, optimista con el acuerdo

Si hace dos días CCOO enfriaba el optimismo generado en torno a un posible acuerdo para la reforma laboral, UGT mostró lo contrario este jueves. “Espero que mañana (hoy) las negociaciones queden bastante concluidas y avanzadas”, aseguró su secretario confederal en declaraciones a la cadena pública. El líder sindicalista apuntó que las tres partes -sindicatos, patronal y Gobierno- saben “perfectamente” en que punto se encuentran las conversaciones.

“Ahora continuar hablando es debatir sobre lo mismo y no encontrarle más salida a la que ya sabemos hoy que puede haber”, añadió y, por lo tanto, aseguró que es “moderadamente optimista”. No obstante, ha añadido que no va a ser fácil. “Estamos tocando elementos muy importantes del sistema de relaciones laborales de nuestro país”, ha explicado.

En cualquier caso, si hay acuerdo será a tres porque, si es un acuerdo a dos, dejando fuera a la patronal, “con toda seguridad que mañana no se va a concluir”, aseveró Álvarez. “Estamos dispuestos a flexibilizar, nosotros estamos dispuestos a dejarnos plumas en el camino para que la patronal este porque nos parece que es muy importante para el país que el acuerdo sea tripartito”. Sin embargo, agregó que, si las empresas se quedaran fuera, su posición va a ser de defender unas reformas de “más profundidad y calado”.