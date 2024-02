El Gobierno niega que haya signos de ralentización a pesar de la caída en el empleo

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, explicó este viernes que la mayor caída del número de cotizantes en el mes de enero en comparación con lo sucedido en los últimos años se debe a que la afiliación total está en «niveles realmente sorprendentes y desconocidos».

Suárez se expresó de este modo en la rueda de prensa mensual de presentación de los datos de paro y afiliación, que reflejan que en enero el desempleo subió en más de 60.000 personas y la ocupación cayó en más de 230.000.

Para el secretario de Estado, no hay «signos de ralentización», sino que hay una «situación de plena normalidad». Además, indicó que «las perspectivas con las que iniciamos el mes de febrero son positivas» en materia de mercado laboral.

En esta línea, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, comentó que no ha sido un mes «especialmente malo», sino al contrario, al tiempo que puso en valor la reducción del desempleo juvenil en los últimos años, lo que atribuyó a los efectos de la reforma laboral.

Por otra parte, Pérez Rey fue preguntado por cuándo va a publicar los datos de fijos discontinuos desagregados entre activos e inactivos e insistió que esas cifras tienen «una enorme dificultad». Asimismo, sostuvo que estas cifras no son solo competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sino también de las comunidades autónomas.

No obstante, el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo defendió que se conoce perfectamente cuántos fijos discontinuos hay en España, gracias a los datos de la Seguridad Social y a la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, recordó que según la última epa, HAY 651 mil 500 fijos discontinuos, lo que representa el 3,6% de la población asalariada. «La insistencia puedo comprenderla pero es que la radiografía de los fijos discontinuos es exacta», argumentó Pérez Rey.

Glovo

En otro orden de cosas, y preguntado por los incumplimientos de Glovo de la ‘Ley rider’, el secretario de Estado explicó que es la Inspección de Trabajo la competente para investigar esta situación y acudir en su caso a la Fiscalía, ya que ninguna compañía, «por muy tecnológica que sea», está por encima de los mandatos legales.

En este sentido, mostró su deseo también por que la Directiva de plataformas digitales, que por ahora no se ha podido acordar en el seno de la Unión Europea, «salga adelante» y se «respeten el conjunto de derechos que a lo largo y ancho de Europa para el conjunto de los trabajadores».

En su opinión, el Derecho del trabajo no lo pueden plantear los algoritmos sino las personas. Al hilo, pidió que la ley «avance en la línea de garantizar derechos y no de desmontarlos» y «la posición de algunos países no son precisamente halagüeña en este sentido».