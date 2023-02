De Guindos advierte de que topar las hipotecas podría afectar a los colectivos de menor renta

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido este lunes de que topar los intereses que se aplican a las hipotecas variables, como propone Unidas Podemos, podría afectar a la concesión de créditos para los colectivos de menor renta.

La limitación de los intereses que se aplican a las cuotas hipotecarias parece un mensaje «socialmente adecuado», ha admitido De Guindos en una entrevista en Onda Cero, pero ha puntualizado que los bancos podrían responder «no concediendo hipotecas a las partes más vulnerables de la sociedad».

En términos generales y sin referirse específicamente a la situación de España, el vicepresidente del BCE ha insistido en que las medidas para paliar los efectos de la inflación «tienen que ser selectivas» y no generalizadas y ha insistido en «evitar una espiral precios-salarios», aunque esto no implica «que los salarios no se incrementen» sino que no vayan «más allá de lo razonable».

De Guindos también ha alejado la posibilidad de una recesión en la Unión Europea, ya que ahora todo apunta a «una tasa de crecimiento ligeramente positiva» en el primer trimestre del año, aunque con una inflación «muy elevada».

Podemos propone topar las hipotecas de menos de 300.000 euros

En concreto, la propuesta de Unidas podemos pasa por topar el incremento de las cuotas de las hipotecas de tipo variable con una cuantía inferior a 300.000 euros durante un año. El tope sería del 0,1% al diferencial sobre el euríbor y el plazo de un año se podría prorrogar en periodos sucesivos de seis meses hasta que el euríbor se situase por debajo del 1,5 % durante tres meses consecutivos -actualmente supera el 3%-.

La formación morada hace esta propuesta porque considera insuficiente las nuevas medidas del código de buenas prácticas impulsada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Es «del todo insuficiente» debido a que su alcance va a ser «enormemente limitado», afirmó Pablo Fernández, portavoz del partido, la semana pasada.