Herencias: casos en los que se puede anular un testamento

Perder a un ser querido, más allá de la tristeza que supone, puede acarrear muchos problemas, sobre todo entre los herederos del fallecido. En el testamento queda establecido cuáles son los bienes y el patrimonio que se repartirá entre las personas que ha decidido la persona. Pero hay que tener en cuenta que las herencias son complejas y que para realizar un testamento hay que cumplir una serie de condiciones.

Para que sea válido, en primer lugar el testador debe disponer de sus bienes y patrimonio en regla con lo que establece el Código Civil. Y, por otro lado, los herederos también tienen que tener en cuenta que no todo será recibir pisos y dinero, sino que también en la herencia se pueden transferir deudas.

Por lo tanto, nos encontramos con casos en los que las personas beneficiarias de un testamento prefieren anularlo. En caso de nulidad, la herencia se repartiría según lo que marca la legislación, teniendo en cuenta el orden de herederos forzosos. No obstante, el proceso de impugnación es complejo.

Según explican los profesionales de Testamento y Herencias en el portal Tododisca, existen cuatro motivos por los que se puede impugnar un testamento.

1.Heredero forzoso excluido

Si la persona fallecida que ha realizado la herencia ha dejado fuera a un heredero forzoso al que realmente le corresponde parte de la herencia por ley, el testamento puede ser nulo. La persona afectada sería la encargada de reclamar la impugnación del documento.

2. Mala redacción del testamento

Es poco común que se produzcan errores a la hora de redactar el testamento ante notario. No obstante, puede que exista algún problema al respecto y, de ser así, el documento podría ser invalidado.

3.Coacción y plenas facultades mentales

También puede ser que el testador no se encontrara con plenas facultades mentales a la hora de realizar el documento o que se haya decidido el reparto bajo coacción. Si esto se demuestra, el testamento puede quedar anulado.

4. Falsificación

Es una situación poco común, pero también puede dar lugar a la nulidad del documento.

Los profesionales de ‘Herencias y Testamentos‘ indican que «en primer lugar, existe la prescripción de cualquier acción de impugnación pasados unos años. Y esto cuenta también para aquellos hijos biológicos no reconocidos que no constaban en el testamento. Si sucede esto, has de tener presente que la acción de impugnación o reclamación no se puede iniciar si han pasado 30 años desde que los herederos legítimos hayan tomado posesión efectiva de los derechos hereditarios«.