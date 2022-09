Hipotecas: en qué casos conviene contratar un bróker hipotecario

Pedir una hipoteca se ha convertido en el momento más decisivo de tu vida, adelantando por la derecha al matrimonio. Hipotecarse no es algo que se dice pronto. El proceso es complicado y hay que tomar muchas decisiones que afectarán, probablemente, al resto de tu vida. Por ello hay que estar bien preparado y no escatimar con los detalles. Para encontrar la mejor hipoteca, la que más se adapte a tus necesidades, pues contratar a un bróker hipotecario.

Sin embargo, este servicio no es gratis y muchas veces tampoco barato. Muchas personas dudan si realmente merece la pena o no. Para que salgas de dudas, Idealista explica en un artículo cuáles son todas las claves que debes tener en cuenta para saber si es una buena idea contratar a un bróker hipotecario o no.

¿Qué hace un bróker hipotecario?

Antes de pedir una hipoteca, debemos comparar hipotecas y ver cuál de ellas es la que más nos conviene. Para ello, debemos tener en cuenta elementos como el nivel de endeudamiento que podemos asumir, cuál es nuestra situación económica y laboral, nuestra situación familiar y nuestras necesidades y prioridades de cara a comprar una casa.

Cómo funciona una hipoteca. iStock

Como se puede ver, se trata de una tarea que es más compleja de lo que puede parecer en un principio y, precisamente por eso, surge la figura del bróker hipotecario. Un bróker hipotecario es un intermediario que se ocupa de dos aspectos fundamentales a la hora de pedir una hipoteca:

Busca y encuentra la hipoteca que mejor se adapta a nuestras necesidades : el bróker hipotecario realiza la función de buscar y comparar hipotecas entre diferentes bancos y seleccionar aquella que mejor se adapta a nuestro perfil como cliente. Para ello, se tiene en cuenta nuestras características y preferencias, ya que, previamente, se las hemos explicado al bróker en cuestión.

: el bróker hipotecario realiza la función de buscar y comparar hipotecas entre diferentes bancos y seleccionar aquella que mejor se adapta a nuestro perfil como cliente. Para ello, se tiene en cuenta nuestras características y preferencias, ya que, previamente, se las hemos explicado al bróker en cuestión. Negocia las condiciones de la hipoteca en nuestro nombre: además, una vez que ya ha encontrado la hipoteca que más nos conviene, el bróker hipotecario también se encarga de negociar directamente con el banco en nuestro nombre. De este modo, es muy probable que consigamos mejores condiciones respecto al préstamo. Por ejemplo, menos intereses o plazos de amortización más largos.

¿Cuándo conviene contratar un bróker hipotecario?

Aunque la figura del bróker hipotecario es muy interesante de cara a la búsqueda y negociación de las condiciones de la hipoteca, eso no significa que no podamos conseguir encontrar una buena hipoteca sin su ayuda. No obstante, sí que es cierto que, en algunos casos, es especialmente recomendable contar con esta figura. ¿Por qué? Porque el bróker hipotecario conoce el mercado hipotecario mejor que cualquier cliente particular y, en el caso de clientes que vayan a tener complicado conseguir acceso a la financiación, o busquen condiciones especialmente económicas, contar con la gestión de un bróker puede ser de gran ayuda.

En este sentido, las principales situaciones en las que se recomienda contratar un bróker hipotecario son las siguientes:

Si buscamos la hipoteca más barata

La primera situación en la que se recomienda contar con un bróker hipotecario es si buscamos una hipoteca particularmente barata. Esto se debe a que el bróker conoce el mercado y está al tanto de las novedades que van surgiendo, lo que le capacita para saber a qué banco debe acudir si lo que está buscando es la hipoteca más barata.

Si no contamos con ahorros suficientes

Otra situación en la que puede ser una buena idea contar con la ayuda de un bróker hipotecario es cuando no tenemos ahorros suficientes para financiar el proceso de compra de la casa y la hipoteca. O sea, si no tenemos ahorrado el 30% del precio de la casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bancos solo conceden hipotecas por un valor del 80% de la casa (ya que son operaciones más seguras). Por ello, vamos a necesitar contar con el ahorro precio del 20% del precio de la casa, más el 10% que suelen costar las gestiones de compra.

Hipoteca. Foto de archivo

En el caso de necesitar una hipoteca de más del 80%, por ejemplo una hipoteca al 100%, contar con un bróker hipotecario puede ayudar a conseguirlo, ya que son préstamos que los bancos no conceden con facilidad. No obstante, debido al alto riesgo de las hipotecas al 100%, conviene valorar detenidamente si es la opción más acertada o no.

Si somos menores de 35 años

Finalmente, la otra situación en la que suele ser recomendable contar con el servicio de un bróker hipotecario es en los préstamos que buscan las personas menores de 35 años. Es decir, personas jóvenes que, en muchos casos, son percibidas por los bancos como clientes de alto riesgo debido a la falta de estabilidad laboral y económica. De este modo, contando con la mediación de un bróker hipotecario, es más probable que los menores de 35 años puedan encontrar una hipoteca para jóvenes que se adapte a sus necesidades y que, además, ofrezca unas buenas condiciones de cara a los intereses y los plazos de amortización.