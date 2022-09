Hipotecas: todo lo que te ahorras si compras una casa con muebles

Si estás pensando en comprarte una casa, habrás visto que los precios están por las nubes. Cualquier truco puede ser bienvenido para ahorrar un poquito y, si adquieres una vivienda amueblada, puedes conservar en el bolsillo una gran cantidad de dinero. Cierto es que a todos nos gusta decorar nuestro hogar a nuestro gusto y elegir los muebles que más encajan con nuestra personalidad, pero, tal y como está ahora la inflación, igual se puede posponer esta compra un tiempo.

¿Cuánto cuesta amueblar una vivienda?

Según Toni Expósito, CEO de Comprarcasa, esta cuestión depende de muchos factores como el tamaño de la vivienda, la calidad y antigüedad de los muebles, o de si se cuenta o no con un profesional que ayude con la disposición del mobiliario y la decoración. “También hay que tener en cuenta si se necesitan muebles a medida (algo más apropiado para familias numerosas que puedan necesitar mobiliario especial como literas) o no, o si el comprador cuenta con muebles que pueda reutilizar en la nueva vivienda”, explica a Idealista.

A la hora de hacer números, el experto comenta que el coste depende no solo del tamaño de la vivienda, sino también de la calidad de los muebles. “Aunque podemos tomar como referencia que, por lo general, amueblar un piso completo de unos 70 metros cuadrados suele tener un coste medio de unos 15.000 euros. Y si hablamos de un piso de unos 100 metros cuadrados, la media suele subir a los 20.000 euros. Por supuesto, esto es una cifra muy aproximada, que variará en gran medida de la calidad y antigüedad del mobiliario elegido”, cuenta, según ha recoge el portal inmobiliario.

Para el experto, no sale igual de precio amueblar las distintas habitaciones de la casa. Por ejemplo, la cocina suele acaparar la mayor parte del presupuesto, con unos 5.000 euros de media, y es el lugar que casi siempre necesita de alguna reforma, puesto que los muebles se hacen a medida y los electrodomésticos encarecen bastante el precio.

También habla de los baños: «Suelen tener un amueblado más barato (entre 500 y 1.500 euros), al ser normalmente una estancia más pequeña y con menos necesidades de mobiliario”. Y en el medio camino encontraríamos los dormitorios, con un precio aproximado de 2.000 euros, que puede ascender en la habitación de matrimonio, ya que suelen ser más grandes y contar con más necesidades, según el experto.

¿Vale la pena comprar una vivienda amueblada?

Si hay que hacer un gasto extra, además de la compra de la casa, la hipoteca, los gastos fijos, los de la comunidad y otros, entonces muchas personas pueden creer que es mejor comprar un piso amueblado, apunta Idealista en su blog.

Para Expósito, esta cuestión también depende del nivel adquisitivo del comprador y de sus necesidades y expectativas respecto a la vivienda. “Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estar en una casa con muebles que el comprador no ha elegido puede hacer que éste acabe por sentir que la vivienda no es tan “personal” como uno desearía, especialmente si los muebles incluidos no son del agrado”. Además, si el comprador cuenta ya con muebles propios, puede resultar un problema por el mobiliario excesivo.

Ventajas de comprar una vivienda amueblada

Por un lado, es un desembolso económico menor, pues el amueblado desde cero tiene un coste más elevado. Mientras que uno puede entrar a vivir a la casa desde el momento en que se compra, especialmente si los muebles y electrodomésticos están bien.

Cómo funciona una hipoteca. iStock

Con la vivienda amueblada, ahorramos en mudanzas, que son siempre un engorro, tiempo, estrés, dolores de cabeza y dinero. Si bien es entendible que determinados muebles sean transportados, especialmente si se trata de una vivienda en la que vamos a vivir la mayor parte del tiempo. Algo distinto es la segunda residencia en la que no hace falta realizar mudanzas si ya está amueblada.

Si no te gustan los muebles que hay en la casa, siempre los puedes vender, puesto que ahora están bajo tu propiedad y además consigues un dinero extra.

Desventajas de adquirirla con muebles

Pueden ser muebles que no te gustan o que, como no has elegido tú, entonces no sientas la casa como tuya. Lo ideal en una vivienda es que sea personal y que cada uno elija cómo quiere que sea para encontrarse mejor y en bienestar.

Si ya tienes muebles en la anterior casa, entonces conservarlos todos no será posible, porque no cabrán y tendrás que tomar decisiones.