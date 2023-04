Las otras víctimas de la inflación: las comunidades de vecinos sufren derramas históricas

Los altos precios traen de cabeza a los españoles. Desde hace un año la inflación se ha disparado, y cualquier actividad ha notado el tsunami. Un ejemplo lo representan las comunidades de vecinos que, además, reflejan su problema en el aumento de financiación externa para cubrir los gastos. De esta forma, las derramas se han multiplicado. Un problema que solo puede ir a más y al que se buscan soluciones alternativas para afrontarlo.

Esta situación se ha destapado desde hace semanas, sobre todo, cuando los administradores de fincas han ido exponiendo y presentando a sus comunidades de vecinos los presupuestos del presente ejercicio, y del próximo año. De este modo, las comunidades que tienen zonas comunes, piscinas o áreas de recreo han visto como la mayoría de actuaciones se han visto impactadas por la inflación.

Es decir, tanto las cuentas ordinarias, sobre todo, en tareas de mantenimiento de zonas comunes; como otras acciones de mayor calado que hacen incurrir en derramas, han supuesto un impacto en las cuentas de las comunidades de vecinos.

Ante este escenario, la financiación se convierte en un aliado para poder hacer frente a esos gastos de mejora de los edificios. Así lo ven desde IESA, empresa especializada en aplicaciones y soluciones tecnológicas para administradores de fincas.

Y es que, la realización de obras o mejoras en un edificio, como pueden ser la instalación o sustitución de ascensores, el cambio de calderas, la renovación de cubiertas, fachadas o ventanas son algunas de las reformas a las que deben hacer frente las comunidades de vecinos al margen de los gastos ordinarios.

Así, estas necesidades quedan paralizadas o no se llegan a realizar por la dificultad de hacer frente al pago de dicha obra al ser las derramas difícilmente asumibles por los propietarios en esta época de subida de precios, pese a que algunas de ellas sean de obligado cumplimiento a consecuencia de una ITE negativa.

Por ese motivo, la financiación en las comunidades de propietarios ha crecido un 354% en el último año y puede ser una de las alternativas para afrontar los gastos extraordinarios de las comunidades de propietarios.

Empresas involucradas

Bajo este contexto, precisamente IESA, en unión con Bankinter Consumer Finance, ofrece la posibilidad de poner solución a esta problemática que muchas comunidades están experimentando.

De esta manera, los vecinos pueden acceder a una financiación rápida y que supone mucho menor esfuerzo económico que una derrama. Además, los vecinos no tienen que firmar ya que el préstamo es concedido a la comunidad y no a cada uno de los vecinos y en la que cada vecino puede decidir su participación o no en la financiación.

Además, este tipo de financiación a comunidades de vecinos son una gran alternativa para el propietario por su precio 5,90% TIN en comparación con los prestamos consumo, con precios mucho mayores, y dada la tendencia de subidas en los tipos de interés anunciadas en las últimas semanas por el BCE que sitúan el Euribor, a 21 de marzo, en 3,74%.