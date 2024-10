Estos jubilados recibirán en Navidad una ‘pedrea’ de más de 6.000 euros

El mes de noviembre es especial para los jubilados y otros pensionistas de la Seguridad Social que reciben la segunda paga extra del año. España cuenta con unos 9,25 millones de personas que perciben una pensión, cifra que incluye a beneficiarios de distintos tipos de pensiones contributivas, como jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

Entre los pensionistas, el grupo más numeroso es el de los jubilados, que representan el 70% del total. Estos son también quienes suelen recibir las pensiones más elevadas, con algunos incluso alcanzando los 3.000 euros mensuales, dependiendo de varios factores.

Estas pensiones son tan elevadas debido a la base reguladora, el cual varía según los años de cotización. Además, aquellos que extienden su vida laboral más allá de la edad de jubilación ordinaria pueden beneficiarse de un porcentaje adicional. Por el contrario, quienes opten por retirarse antes de la edad estipulada verán aplicada una reducción correspondiente a su pensión.

Los jubilados que ganarán 6.000 euros en Navidad

La segunda paga del año es importante, ya que ayuda a mitigar los gatos que se hacen en diciembre con motivo de la Navidad. Todas las pensiones de la Seguridad Social se abonan en 14 pagas, por lo que en noviembre y junio se recibe el doble. Aunque solo hay unos pocos afortunados, aquellos jubilados que cobren la pensión máxima, recibirán un ingreso de más de 6.000 euros.

En 2024, la pensión máxima se sitúa en 3.059 euros mensuales, un importe que solo un pequeño grupo de jubilados tiene la suerte de recibir. En noviembre, estos pensionistas obtendrán su paga extraordinaria de Navidad, lo que les permitirá contar con un ingreso doble en su cuenta bancaria.

Los pensionistas cobrarán en noviembre la paga extra de Navidad

Por lo tanto, aquellos que perciben el máximo establecido por la Seguridad Social, recibirán un ingreso total de 6.118 euros, sumando la paga mensual y la extra de Navidad.

Otros pensionistas que perciben la pensión no contributiva, destinada a quienes no han cotizado lo suficiente, tendrán un ingreso mucho más modesto. Este año, la pensión no contributiva está fijada en 517 euros al mes, también distribuida en 14 pagas, lo que significa que recibirán 1.034 euros en noviembre, al igual que el resto de pensionistas.

Otras cuantías para la paga de Navidad

Algunas de las pagas extras que se pagarán en noviembre según el tipo de pensión:

Cuantías mínimas para jubilaciones a partir de 65 años:

Con cónyuge a cargo: 2065,66 euros.

Sin cónyuge: 1674,26 euros.

Con cónyuge no a cargo: 1589,16 euros.



Para jubilaciones antes de los 65 años:

Con cónyuge a cargo: 1936,8 euros.

Sin cónyuge: 1566,28 euros.

Con cónyuge no a cargo: 1480,56 euros.



Jubilaciones por gran invalidez a partir de 65 años: