Junts afirma que Sánchez retiró los PGE para facilitar la campaña de Illa en Cataluña

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya retirado los Presupuestos Generales del Estado, ya que -según dijo- lo hizo para esconder que iba a seguir «chupando de los catalanes» y facilitar así la campaña del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

Nogueras cuestionó a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja sobre «cómo ve la situación política en Cataluña», y específicamente si el adelanto electoral en la región «ha influido en su decisión de aparcar los Presupuestos Generales del Estado».

El presidente, sin abordar esta última pregunta, describió las elecciones del próximo 12 de mayo como «una gran oportunidad de pasar página» y dejar atrás la división de años anteriores, insinuando que algunos «miran con nostalgia» el pasado. Asimismo, señaló que se puede aprender de los años anteriores que «Cataluña no puede avanzar sola y dividida», y expresó su deseo de que los catalanes respalden en las urnas su apuesta por la «convivencia».

En su turno de respuesta, Nogueras ofreció su interpretación sobre por qué Sánchez ha dejado de lado los Presupuestos Generales del Estado, afirmando que «un Gobierno establece sus prioridades». Sugirió que al hacerlo, el presidente está indicando que «los Presupuestos no iban a beneficiar a Cataluña».

Por lo tanto, concluyó que el Ejecutivo «no tiene interés en recordar durante la campaña que no tiene ningún proyecto para Cataluña» y que planeaba «seguir chupando como lo han hecho todos los gobiernos españoles de los catalanes», tanto independentistas como no independentistas. Por lo tanto, sostuvo que retirar los Presupuestos «es una decisión de campaña electoral, no del país».

Nogueras también destacó que en 2017, cuando Cataluña tenía «un Gobierno solvente y sin complejos» liderado por Carles Puigdemont, fue cuando el Gobierno central destinó más recursos a la región. Luego, preguntó a Sánchez si «va a mostrar sus verdaderas prioridades antes de las elecciones» del 12 de mayo.

Sánchez respondió que durante su Gobierno Cataluña ha recibido «financiación récord e inversiones récord», se han reactivado las comisiones bilaterales con la Generalitat «congeladas» durante el mandato de Mariano Rajoy, y se ha reducido significativamente la conflictividad institucional.

También afirmó que bajo su mandato, los recursos enviados a Cataluña han aumentado un 40% en comparación con el Gobierno de Rajoy, y además se han transferido competencias de rodalías y la gestión del ingreso mínimo vital. En general, reivindicó su compromiso con el «autogobierno» y la «convivencia», oponiéndolo a la «ruptura» propuesta por Junts y a la «recentralización» de otros, refiriéndose al PP y Vox.