La banca inyecta más de 116.000M a empresas con avales ICO

Los bancos han inyectado ya con 116.241 millones de euros a empresas, autónomos y pymes con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital fechados el 8 de febrero.

Del total de la cantidad financiada, 88.302 millones de euros son garantías proporcionadas por el ICO, que se distribuyen en 65.12 millones de euros para pymes y autónomos y 34.768 millones de euros para el resto de las compañías, según ha informado Europa Press.

La canalización de estos fondos hacia el tejido productivo se ha materializado a través de 964.815 operaciones de financiación. En torno a 945.815 de ellas correspondieron a pymes y autónomos, el colectivo en el que más impactado el coronavirus y, por ende, está sufriendo con más dureza la crisis económica. Los 18.027 restantes se firmaron con empresas de mayor tamaño.

La banca examina que entidades no son viables

Las entidades bancarias y el Banco de España han señalado que no hay que escatimar a la hora de repartir ayudas. No obstante, según ha informado El País, han admitido que no se puede ayudar con dinero público a empresas que no tienen futuro. La crisis económica se alarga y algunas compañías se convertirán pasarán a ser morosas, especialmente en el sector de la hostelería, el turismo y el transporte.

Bares y restaurantes de la madrileña Plaza Mayor de Madrid, afectados por las restricciones sanitarias. EFE / Rodrigo Jiménez

Por otro lado, también han apuntado que hay empresas que, en cuanto vuelva la normalidad, tendrán facilidad para recuperarse. Por lo tanto, hay que evitar que éstas desaparezcan para que sus empleados no vayan al paro y no sea el Estado quien termine pagando la prestación de desempleo.

De esta forma, las ayudas directas servirían para evitar que la crisis sanitaria acabe convirtiéndose ya no solo en económica, sino también financiera, tal y como afirmó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. “Es mejor, incluso desde el punto de vista político, rescatar pymes y autónomos que bancos”, ha admitido un ejecutivo del sector en declaraciones al citado diario.