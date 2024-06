La CNMV pide «reaccionar» ante la baja cuota femenina en la alta dirección

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha afirmado este martes que las cifras de mujeres en la alta dirección de las cotizadas españolas son «raquíticas» y «debemos todos reaccionar» para que los consejos no se conviertan en «islas de diversidad».

Buenaventura ha intervenido mediante un vídeo en la XII edición del ‘Foro del Consejero’ organizado por KPMG y comenzó su discurso refiriéndose a la presencia de mujeres en los consejos de las cotizadas.

Leer más: La CNMV evaluará el folleto de la opa de BBVA sobre Sabadell la próxima semana

Ha repasado los últimos datos publicados recientemente por la CNMV, que sitúan la presencia de mujeres en los consejos de administración de las cotizadas españolas en el 34,49% en 2023 y en el Ibex-35 se superó en media el 40% por primera vez. No obstante, las mujeres en la alta dirección representaron el 23,07% en 2023, apenas 1,3 puntos más que en 2022.

«Con estas raquíticas cifras de presencia algo no estamos haciendo bien y creo que debemos todos reaccionar si no queremos que los consejos se conviertan en unas ciertas islas de diversidad en medio de estructuras de poder y de gobierno donde aún la paridad no parece como alcanzable a corto plazo», se ha quejado Buenaventura. Por ello, ha llamado a «mejorar» esta situación.

Actualización de la guía técnica sobre comisiones de auditoría

El presidente de la CNMV también ha hecho referencia a la guía técnica sobre comisiones de auditoría, aprobada en 2017 por el supervisor y que se encuentra en consulta pública para actualizarla.

El elemento esencial de esta actualización es el tratamiento de la información sobre sostenibilidad y sus riesgos asociados, que no se abordaban de una manera expresa en la guía de 2017. Se adaptarán así las directrices de la guía a la realidad normativa actual y a la práctica de las empresas.

«Yo personalmente habría esperado mayor número de respuestas por la relevancia del tema» pero solo se han recibido ocho, según ha indicado Buenaventura. Explicó que se están procesando y ultimando la versión actualizada de la guía de cara a darla a conocer públicamente «en las próximas semanas».

Sobre sostenibilidad, ha destacado que las empresas españolas están «mejor preparadas» que la media europea al haber sido más exigentes las normas nacionales sobre reporte, lo que hace que «los costes de la nueva adaptación sean menores».

Ha asegurado que la CNMV está comprometida con «facilitar» la adaptación de las compañías al reporte de sostenibilidad y sus estructuras de gobernanza para que sea un proceso «eficaz», «armonioso» y promueva nuevas oportunidades.