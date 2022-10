La ‘paguilla’ de enero de las pensiones se dejará de cobrar en 2023

La paga compensatoria de las pensiones, conocida como la ‘paguilla’ de enero, ya no se abonará en 2023 como consecuencia de los cambios legislativos introducidos en el sistema de pensiones que garantizan su poder adquisitivo al vincularlas al Índice de Precios al Consumo (IPC).

La Seguridad Social dotaba hasta ahora de este abono extraordinario a los pensionistas para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo durante el año debido a la diferencia entre el incremento medio anual del IPC y la previsión del Gobierno sobre la evolución de este indicador, valor con el que se actualizaban las cuantías de las pensiones.

La paga compensatoria venía recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año. De esta manera, los PGE de 2022 contemplaban una paga compensatoria de 250 euros para una pensión media de 1.127 euros porque se había proyectado una inflación del 0,9% y esta fue, finalmente, del 2,5%.

Subida de las pensiones en torno al 8,5% en 2023

En 2023, tanto las pensiones contributivas como las no contributivas se actualizarán según el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Según los cálculos previos del Ministerio de Hacienda, este valor será del 8,5%, por lo que la pensión media de jubilación subiría a los 1.363,74 euros al mes respecto a los 1.256 euros mensuales de 2022. Aunque dicho porcentaje podría aumentar, ya que organismos como el Banco de España prevé que la media anual del índice armonizado de precios al consumo suba hasta el 8,7%.

Por otra parte, las pensiones no contributivas quedarían con el incremento del 8,5% en los 6.401 euros al año, es decir, 457,21 euros divididos en 14 pagas. No obstante, desde julio hasta el 31 de diciembre de 2022 se aplica una subida transitoria del importe fijado para las pensiones no contributivas en 2022. En concreto, la subida es del 15% para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, por lo que el importe por paga de las pensiones no contributivas se sitúa actualmente en los 484,5 euros.